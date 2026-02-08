台股飆高！銀行業持股市值首度破兆 壽險業4個月來賣股近5千億

台股飆高，銀行業持股市值首度破兆，壽險業4個月來賣股近5千億元。 圖／本報資料照片

金管會公布最新的金融三業股債投資，其中最引人矚目的就是壽險業者基於去年底的「作帳需求」，以及接軌IFRS 17與ICS 2.0新制在即因應新的評價方式對現有股票部位的衝擊，壽險業者在2025年12月大賣台股與海外股票，分別賣出等值約1192億台幣和263億台幣，合計將近1500億左右的釋股規模。

而銀行業者則在12月大買債券1145億，股票則加碼142億；以銀行業近一年的股債加碼規模來看，債券共淨增加3883億，目前持債規模9兆9093億，可能在今年1月就會破10兆元；另一方面，債券的帳面價值也大增4903億，現在來到9兆8482億元，帳面僅有約600多億的虧損，而股票部位現在來到4948億，但股票市值則有1兆0268億元，這也是銀行持有台股市值首度破兆。

統計顯示，銀行業2025年12月底的台股投資成本為4948億，比起2024年12月的4378億，增加570億，但市值則從8547億增至1兆0268億，大增1721億元。

證期局統計，2025年底的券商台股投資成本為2404億，比起2024年的1469億，增加935億，海外債券則增加502億，倘若和11月相較，台股部位在12月大增495億，更甚於銀行業。

壽險業自從去年9月起就持續大賣股，尤其是台股被當作最主力的「提款機」，合計從去年9月至12月，4個月來台股加計海外股票，總共釋股將近5千億台幣規模，而台股加權指數12月上漲4.84%，壽險業者也再度獲利了結順便彌補為了增提外價準備金而減少高達3成的獲利。

至於國內外債券，12月壽險業者均站在買方，加碼等值約1130億台幣。

若依照國內外部位有88%是海外債、台幣匯率12月貶值0.10%，以及美債平均下跌2.25%、AC比重約10%推算，12月全體壽險業者逢低進場加碼海外債約993億。另外在台債部分，假設國內外債券部位有12%是台債，12月台債部位增加101億，考慮到十年期以上台灣公債價格在12月下跌1.40%，有評價損失36億，推算台債加碼137億。

