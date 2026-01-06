台股飆3萬 主播劉祝華腦筋急轉彎：到底誰的問題？

〔記者林南谷／台北報導〕2026年首個星期一台股開紅盤，站上3萬點大關，創歷史新高，大振投資人信心。星象達人塔妮婭分析2026上半年星象提醒，除聚焦財庫豐盈，還有4個非常重要星象徵兆值得大家特別留意：分別是1/27海王星進入牡羊座、2/15土星進入牡羊座、天王星2/4順行金牛座、木星3/14順行巨蟹座，整體星象顯示「動盪中求穩」的態勢。

非凡新聞台主播劉祝華今(6)日上午透露一早開採編會議，先賀台股飆3萬、台積電再創1695元，雙雙都改寫歷史新高了，透露小編們熱烈討論「台積電這樣不行啦」、「台積電問題很大啊」，她則好奇問：「台積電有什麼問題？」底下傳來哭喊「買不起啊」、「抱不住啊」、「跌不回啊」、「漲不停啊」，讓劉祝華哭笑不得說：「這到底是誰的問題啦！」

廣告 廣告

而塔妮婭建議12星座的朋友在迎接機會與挑戰之餘，2026年的開運布局宜從大方向切入，找到自己星座的「潛力點」，從家庭、人際、事業、健康、理財多方面統合，借力使力，自然就能乘運而上。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚爆婚變秘辛曝光！洪榮宏第三任嫩妻洩心聲：我不是一個工具

齊秦被冤枉22年！ 王祖賢鬆口首談巔峰引退真相

喪父後驚爆身世真相 簡沛恩50歲才知道「我其實不姓簡」

A-Lin老公竟是蕭美琴偶像！黃甘霖追到歌后「全靠這句話」

