台股飆33605點！阮慕驊：開紅盤這族群有戲

▲台股昨日封關一舉衝上33605點，創歷史新高，財經專家阮慕驊指出，本週僅三個交易日就大漲1800多點，蛇年大漲10080點，這種行情十分罕見。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股昨日封關一舉衝上33605點，創歷史新高，財經專家阮慕驊指出，本週僅三個交易日就大漲1800多點，蛇年大漲10080點，這種行情十分罕見。阮慕驊更預期，台股封關當晚，美股小跌，但記憶體股再次全面噴發，美光和閃迪皆大漲10%，如果漲勢於春節期間再起，那台股假期後「開紅盤記憶體股又有得瞧了。」

阮慕驊在個人臉書上發文提到，台股封關創歷史新高，本週僅三個交易日就大漲1800多點，蛇年大漲10080點，漲幅43%，雙創歷史紀錄，這種行情十分罕見，股民可說躬逢其盛！

廣告 廣告

他說，這種行情讓他想起1990年台股首次上萬點時的盛況，但時空移位，「台股已有全面的質量變化，不可同日而語。」

然而，他也提醒，短期行情呈現的是一種「價量背離」型態，長假前量縮可接受，但開紅盤後就不能再一直價量背離。他強調，台股年假後必須補量。

不過，他也預期，台股封關當晚，美股小跌，但記憶體股再次全面噴發，美光和閃迪都大漲10%，如果漲勢於春節期間再起，那開紅盤記憶體股又有得瞧了。此外，能源基建股基內瑞克大漲18%，成為標準普爾500指數最亮眼個股，突顯了AI大撒幣下，能源基建成了當紅炸子雞。

阮慕驊直言，但今年科技巨頭CSP股價苦哈哈，能源和基建笑呵呵，「不知這些公司誰能笑到最後。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台股封關大漲逾500點站上3萬3！證交所林修銘：4萬點可期待

台股金蛇年亮眼！股民平均賺245萬元 最強個股就是「它」

台積電站上1900元！終場收1915元 完美封關！台股終場上漲532點