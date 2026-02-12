台股飆33605點！阮慕驊：開紅盤這族群有戲
[NOWnews今日新聞] 台股昨日封關一舉衝上33605點，創歷史新高，財經專家阮慕驊指出，本週僅三個交易日就大漲1800多點，蛇年大漲10080點，這種行情十分罕見。阮慕驊更預期，台股封關當晚，美股小跌，但記憶體股再次全面噴發，美光和閃迪皆大漲10%，如果漲勢於春節期間再起，那台股假期後「開紅盤記憶體股又有得瞧了。」
阮慕驊在個人臉書上發文提到，台股封關創歷史新高，本週僅三個交易日就大漲1800多點，蛇年大漲10080點，漲幅43%，雙創歷史紀錄，這種行情十分罕見，股民可說躬逢其盛！
他說，這種行情讓他想起1990年台股首次上萬點時的盛況，但時空移位，「台股已有全面的質量變化，不可同日而語。」
然而，他也提醒，短期行情呈現的是一種「價量背離」型態，長假前量縮可接受，但開紅盤後就不能再一直價量背離。他強調，台股年假後必須補量。
不過，他也預期，台股封關當晚，美股小跌，但記憶體股再次全面噴發，美光和閃迪都大漲10%，如果漲勢於春節期間再起，那開紅盤記憶體股又有得瞧了。此外，能源基建股基內瑞克大漲18%，成為標準普爾500指數最亮眼個股，突顯了AI大撒幣下，能源基建成了當紅炸子雞。
阮慕驊直言，但今年科技巨頭CSP股價苦哈哈，能源和基建笑呵呵，「不知這些公司誰能笑到最後。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台股封關大漲逾500點站上3萬3！證交所林修銘：4萬點可期待
台股金蛇年亮眼！股民平均賺245萬元 最強個股就是「它」
台積電站上1900元！終場收1915元 完美封關！台股終場上漲532點
其他人也在看
台股封關價量背離？罕見行情年後能開紅盤嗎 阮慕驊點名一指標族群
台股蛇年封關前這一周表現可謂「猛打賞」，接連3天漲勢驚人，11日是農曆新年前台股最後交易日，終場收在33605點，創下史上新高；近日，不少投資人最熱門的話題就是要不要抱股過年。如今，台股展開史上第二長的11天休市，財經專家阮慕驊在臉書以「台股年假後必須補量」為題分析，長假前量縮可以接受，但開紅盤後就不能再一直「價量背離」。 阮慕驊今（12）日在貼文中盤點......
無人機漲瘋！雷虎本益比159倍、「這檔」90日股價大漲160% 11檔熱門注意股亮紅燈
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股金蛇年昨（11日）封關，加權指數開高走高，終場收33605.71點改寫收盤新高，大漲532.74點，漲幅1.61%。證交所公布11檔注...
「含積量」台股ETF瘋漲 野村00935、新光00904績效奪冠亞軍
新光ETF經理人詹佳峯表示，台股全年大漲10,080點創新高，且漲勢全集中權值股、高價股，尤其是權值王台積電盤中觸及到1,925元再創新天價，若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股儘管進入農曆年假封關期間。在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限，...
《世紀血案》惹議！簡嫚書再下最後通牒 寄律師函解約：未回應將提告
國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。簡嫚書日前發出個人聲明，宣布將依法維護自身權益。今（12）日再度發聲，強調已與經紀團隊及律師依合約內容展開實際法律行動，要求製作方不得以任何形式公開或使用其相關演出內容。記者林汝珊
台股蛇年飆漲43%創高收關！阮慕驊直指「年假後必須補量」、點名「兩類股」又有得瞧
[Newtalk新聞] 蛇年最後一個交易日，台股以 33,605.71 點收盤，本周僅短短 3 個交易日，指數即大漲逾 1,800 點，而自 2026 開年以來更是大漲 4,642.11 點或 16.03%，繳出強勢表現。對此，財經專家阮慕驊指出，台股若要維持這樣的漲勢，「年假後必須補量」。 回顧整個蛇年，台股大盤累計狂飆 10,080 點、漲幅高達 43%，雙雙創下台股紀錄。而按照證交所公告的行事曆，台股今年農曆春節休市長達 11 天，與去年、2019 年並列史上次長，僅次於 2023 年的 12 天。在此期間，國際政經局勢、海外股市表現，將影響台股年假後恢復交易的行情。 阮慕驊於臉書發文指出，台股衝上 33,605 點，創歷史新高，本週僅三個交易日就大漲 1,800 多點，蛇年大漲 10,080 點，漲幅達 43%，雙創歷史紀錄，這種行情十分罕見，股民可說躬逢其盛。這種行情，讓他想到 1990 年台股首次上萬點時的盛況，但時空移位，台股已有全面的質量變化，不可同日而語。 不過，阮慕驊表示，台股短期上已呈現一種「價量背離」的型態，長假前量縮可接受，但開紅盤後，可不能再一直維持價量背離
電子五哥該抱股過年嗎？緯創獨守紅盤漲逾1% 分析師：優先選這3檔
台股今（11）日封關上漲逾200點至33,304.35點，再創歷史新高。不過，電子五哥走勢分歧，廣達（2382）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步走弱，僅緯創（3231）續守紅盤。投資人關注「是否適合抱股過年」，運達投顧分析師陳石輝指出，可關注英業達、和碩、緯創這三檔。
減少資遣費、限制罷工 阿根廷推勞動新法掀抗議 數千人街頭示威爆警民衝突
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）政府擬推行大規模勞工改革，以吸引投資和促進經濟動能，受到工會聯盟強大反對，在參議院審議之際，數千人走上街頭，警方設置圍欄與水炮車與群眾對峙，當民眾往國會建築推進時更爆發衝突，民眾朝警方投擲物品，後者回以催淚瓦斯，場面一度混亂。米雷伊的法案希望鼓勵正式就業，並降低資遣費與不當解僱訴訟爭端。法案還擬修改加班費制度、要求列為「關鍵服務」的產業在罷工期間必須維持50%至75%的運作，以及限縮工會資金來源。新法最具爭議的部分之一，是針對阿根廷的解僱制度。數十年來，該制度對不當解僱提供高度保障，法院可裁定高額賠償，導致裁員後常出現大量不當解僱訴訟。資方認為這些訴訟對中小企業影響巨大，支持者認為新法有助於促進投資與創造就業機會；但工會代表則批評，新法將使勞工權益倒退，讓阿根廷淪為「全球廉價勞動力中心」。阿根廷工會歷來勢力龐大，勞資衝突期間多次展現癱瘓國家貿易與物流運作的能力。此次示威由阿根廷總工會（CGT）等主要工會發動，部分公部門與農產品出口部門也展開罷工，並放話不排除升級行動。不過，執政黨在國會並未掌握多數席次，但表示已調整法案內容以爭取部分反對派支持；若參議院通過，仍須送交眾議院表決。
訂單直達2027年！老AI營收年增151%「國家隊」砸12億入手萬張 中工營收創史高登買超冠軍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股金蛇年昨（11）日封關，加權指數開高走高，終場收33605.71點改寫收盤新高，大漲532.74點，漲幅1.61%，成交量為6757.96...
台股封關站上3萬3！證交所：4萬點可期待
[NOWnews今日新聞]台股今（11）日蛇年封關，最後一天交易日收盤大漲逾532.74點，站上33000點關卡，收在33605.71點，表現十分亮眼，證交所董事長林修銘表示，今年表現創下歷史性紀錄，...
開紅盤日卻遭「關禁閉」！玻纖布、軍功飆股「這2檔」遭列處置 一路關到3/9
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導蛇年台股昨（11）日正式封關，大漲532.74點，沒想到最後一個交易日，櫃買中心再度新增2檔個股列入處置名單，分別為玻纖布廠...
葛仲珊退出歌壇超有底氣！靠這個賺到財富自由 斷開演藝圈9年爽爽過
饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）睽違九年重返樂壇，推出全新專輯《soul.food 靈食》，近日接受專訪時大方分享自己如何賺到「財富自由」。她坦言，在消失樂壇的這段期間，透過股票投資與收藏買賣累積資產，加上生活開支不高，讓她在財務上相對安心，也因此能更從容地決定是否回歸音樂圈。
元大金五朵花全開 元月大賺64億、年增147%
證券、銀行、人壽、投信、期貨等五家子公司元月獲利皆創歷年同期最高，五朵花全開之下，元大金控元月稅後純益64.43億元、年增147.2%，累計每股稅後純益（EPS）為0.48元。元大金今（11）日公告獲利自結數，核心子公司元大證券1月稅後純益36.75億元、年增187.1%，金額為歷年同期最高、亦為近10年單月新高，反映台股1月日均量放大至9799億元，創歷年......
沒時間去銀行換新鈔？百貨、超商ATM「24小時都能領」 名單一覽
【緯來新聞網】每到了農曆春節，就是換新鈔的時候。中央銀行宣布從今（9日）開始，一直到13日為止，全台
13.5億威力彩今晚開獎！「4生肖4星座」財氣噴發
生活中心／曾詠晞報導威力彩目前已累積連續30期未開出頭獎，今（12）日晚間將再度開獎，頭獎金額上看13.5億元，若是一人獨得，將挑戰第5屆的第3高頭獎獎金紀錄。對此，塔羅牌專家小孟老師特別透過臉書指引大眾，點名有「4星座4生肖」的偏財氣場最為強大。專家提醒，中獎與否與個人福報息息相關，若能結合特定的命理開運法則，將更有機會提升偏財運勢，與全台民眾一同角逐成為億萬富翁的難得契機。
新春年終獎金放大術 優利存款15%超吸金
銀行推出春節優利方案，將紅包和年終獎金存入金庫就能錢滾錢(圖/卡優新聞網)
ATM領新鈔！央行搬「5,000億現金山」 保證春節24小時領好領滿
中央銀行為迎戰春節資金需求，霸氣宣布已備妥逾5000億元跨行清算資金，確保全台ATM在連假期間24小時不打烊，民眾可安心提領。此舉旨在應對可能出現的報復性提款潮，並遠超去年2775億元的實際需求。同時，新鈔兌換服務進入倒數，8大行庫455據點僅開放至2月13日。為避免排隊人潮，央行鼓勵民眾多加利用「手機門號轉帳」發送數位紅包，不僅省時便利，更兼顧防疫環保，金管會也已加強電子銀行資安防護，讓民眾春節理財更順暢。
豪發12元現金股利！配發率逾110%「它」布局低軌衛星檢測 拚Q4毛利回升
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導檢測業者耕興（6146）公布2025年全年營運成果，受客戶檢測需求趨緩影響，全年獲利下滑，但仍維持高股息政策。公司全年合併...
台積電引領台股頻創新高 元富證券：「兩大策略掌握多頭行情」
台新新光金控旗下元富證券指出，在台積電的引領下，資金行情推升台股在2026年第二個交易日攻上30,000點大關，為市場注入一劑強心針。面對高檔震盪的市場環境，建議投資人可秉持「紀律投資」、「分散配置」兩大策略，掌握多頭行情，元富證券的「好富投 APP」，整合存股、台美股、ETF等交易功能，協助投資人即時掌握市場多頭行情，達成累積財富的目標。
台股ETF受益人數升抵1260萬人 連3週創新高
（中央社記者曾仁凱台北12日電）台股2026年開春漲勢兇猛，短短1個多月大漲4642點，吸引投資人瘋狂湧入股市，根據集保結算所的最新統計資料，截至2月6日止，台股ETF受益人數週增35萬7367人，總人數達到1260萬7312人，已連續3週創新高。
【馬上發財】廣達林百里喊「未來3年迎AI大爆發」！一文看電子五哥2026年展望
2026年迎接金馬年到來！隨著雲端服務供應商上修資本支出、AI應用擴增，商機百花齊放，「電子五哥」廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）與英業達（2356）等代工大廠全力衝刺，均看好AI將為公司迎來高成長，廣達董事長林百里更自信喊出「未來3年迎來AI大爆發」。《Yahoo股市》盤點電子五哥2026年最新營運展望，同看AI能否帶動企業動能，為台股再創高峰。