台股飛越3萬點 房市腳麻跑不動

台股氣勢如虹衝上32Ｋ，有別於過去台股旺，房市跟著水漲船高，在央行信用管制緊箍咒未撤下，建商、代銷推案格外艱辛。住展彙整雙北市在去年國安基金進場的4至12月這段時間推出的新案，由建商公布完銷資訊，或是實價記錄已揭露完整戶數僅8案，對比113年股市攀2萬點時期在3至7月就快銷19案，落差不言可喻。

快速完銷個案 其來有自

股市紅盤創造出充沛的市場資金，常見轉入房地產的可能性，住展發言人陳炳辰指出，民國113年台股在3月登上當時史上最高的2萬點，房市同步氣勢如虹，一路順暢直到銀行限貸令、央行打房政策冷氣團風暴來襲才停歇，114年台股除在4月戲劇性暴跌外，其後報復性上漲，期間伴隨史上歷時最久的國安基金護盤，助長漲多跌少態勢，但房市卻不復見跟進，寒流打擊下毫無買氣。

彙整雙北市在去年國安基金進場的4至12月這段時間推出之新案，由建商公布完銷資訊，或是實價記錄已揭露完整戶數，對比113年股市攀2萬點時期在3至7月快銷數字可謂兩樣情。

觀察逆勢快節奏完銷案，不脫建商品牌、地段新案稀缺、價格相對平實、話題性，以及小宅規畫、戶數不多這些關鍵因素，像是北士科地帶的「達欣文萃」，與上新莊區域的「國泰曦‧」，顯然具備品牌知名度、住宅熱區特性，加上價碼合理與2、30坪的主流坪數設計，「達欣文萃」還搭上輝達旋風，傳出佳績其來有自。

「圓山耑宇」、「成華織心画」、「松柏大院」坐落地段穩健又沒有太多新案供給的圓山、石牌與江子翠生活圈，且因為也有改建型態，遂在地主戶以外的銷售戶數不算多，輔以中小坪數的空間，成就快銷佳話。

十大代銷接案 萎縮1成

觀察114年房市在政策調控與買氣降溫的雙重夾擊下，全台買賣移轉棟數僅剩26萬棟，年減幅高達25.5％。新建案推案亦趨保守，十大建商推案總銷年減約3成，進而直接衝擊代銷市場的整體表現。根據591新建案統計，2025年十大代銷接案總銷金額為8096.24億元，較前年萎縮逾1成。

進一步觀察各家表現，海悅廣告114年接案總銷達2255億元，無論接案件數、總銷金額或戶數，皆居市場之冠。儘管受信用管制與建商推案保守影響，接案總銷微幅修正6％，但憑藉版圖橫跨全台，代銷與營建雙軌並進的策略，穩坐代銷龍頭地位。

亞軍新聯陽機構，去年接案總銷為1865億元，年減約8％，已連續2年緊追海悅，穩居市場第二大。新聯陽去年接案動能主要來自5筆百億級指標案，包括總銷400億元的「元利四季莊園二期」、360億元「華固創滙園區」、220億元「遠揚之森A+」，以及「新潤－安曼莊園」與「華固譽誠」各135億元，成為支撐全年接案規模的關鍵。

奪下季軍的新高創廣告，114年接案總銷達805億元，年增近4成，其策略精準鎖定首購剛需熱區，並透過承接「推案王」寶佳建設的穩定案源，在房市逆風中展現極強的抗壓性。

第4名甲山林集團接案總銷685.7億元，主要是近年來集團轉型，拉高自建比，自建案占比高達5成。創意家行銷則以625億元位居第五，年減幅僅約6%。在百億指標大案「南港國際SKYPARK」的強勢挹注下，成功在市場波動中維持穩定的接案水位。

建物展期開工 明顯增加

值得注意的是，根據不動產資訊平台資料顯示，114年第二季與第三季建物展期開工申報數量又攀升到2.4萬戶與1.6萬戶，較先前景氣交易熱絡時，單季不到萬戶數量明顯增加。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波建商大量展延開工是在疫情之後，當時科技業蓬勃發展出現搶工潮，110年第4季到112年第3季單季展延開工量在1.3萬至1.9萬戶，後來房市景氣轉趨熱絡，展延開工數量也出現明顯遞減，但政策抑制房市預售銷售狀況轉趨清淡後，展延開工數量又開始攀升，今年初遇到土方問題，開發商申請土融又有18個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。

曾敬德表示，展延開工能爭取到的時效仍有限，預售市場銷售狀況普遍欠佳，加上土方問題也可能增添成本，許多環節對於開發商的財務能力都會帶來考驗。