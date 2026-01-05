台股首度站上3萬點 金管會揭開戶50歲以上占近半

（中央社記者蘇思云台北5日電）台股加權指數今天終場收30105.04點，大漲755.23點，收盤創史上新高，並首次站穩3萬點。金管會表示，截至2025年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中以50歲以上約占46.15%為大宗，其次為40歲至50歲約占18.95%，再來是30歲以下占17.88%。

台積電今天盤中攻上1695元、大漲110元，再創新天價，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中大漲989.51點攻至30339.32點，創歷史新高。

金管會表示，根據台股歷史來看，1989年6月19日台股首次收盤突破1萬點，達10106點；後來在2024年3月21日收盤首次突破2萬點，達20199.09點。

根據金管會統計，截至2025年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中30歲以下約占17.88%，30歲至40歲約占16.24%，40歲至50歲約占18.95%，50歲以上約占46.15%。（編輯：林家嫻）1150105