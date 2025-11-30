台股馬年先蹲後跳直攻3 萬 AI五大趨勢點火台股！
財經中心／余國棟報導
AI熱潮仍未停歇。AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將處於供不應求的狀態。中信投顧舉辦2026年投資展望說明會，盤點人工智慧（AI）算力 、先進半導體製程 、液冷散熱 、高速傳輸 等關鍵議題；綜觀來年經濟局勢，認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場。預期馬年台股將「先蹲後跳」，預估台股高點可望上看三萬點，投資宜穩紮穩打，攻守兼俱才是最佳策略。
從NVIDIA的Blackwell Ultra、Rubin到Feynman平台，以及AMD的MI350系列晶片，AI晶片與系統升級持續推進。同時，傳統雲端服務供應商（CSP）與新興的Neocloud業者（如CoreWeave）都在AI上加碼投資，將進一步推動供應鏈中相關公司的發展。
與此同時，AI技術也推動了自動駕駛與人形機器人技術的加速發展。Tesla FSD v14已獲正面回饋，而Figure AI與Tesla Optimus目標在2026年陸續推進，隨產品優化與產量放大，將逐步進入家庭與商用場景。在高速數據傳輸方面，雖然銅線解決方案（如AEC）在800G短距傳輸仍具成本優勢，但市場高度關注光學方案。然而，CPO（Co-Packaged Optics）技術尚未成熟，導入進度相對緩慢。中信投顧預期1.6T世代仍將以可插拔光收發模組為主，需求持續上修。
在硬體技術方面，散熱技術的重要性也不容忽視。隨著NVIDIA等AI伺服器平台功耗倍數成長，整櫃功耗將達300kW以上，散熱已成系統架構的核心。液冷將成為AI基礎設施的標準配置，並催生出MCCP（微通道水冷板）與MCL（晶片級散熱）等進階技術。此外，有關生技產業，AI正引領醫療革命，特別是在「加速藥物探索與開發」 （如Insilico Medicine與AlphaFold）、「個人化精準醫療」 與「疾病診斷與預測」。AI影像診斷是目前發展最成熟的方向之一，而未來趨勢包括多模態AI平台、數位孿生臨床試驗、及AI驅動的個人化醫療。
加密貨幣已逐漸納入資產配置，比特幣與以太幣現貨ETF資金穩定流入，且因與傳統資產相關性低，呈現分散風險效果。隨著降息循環釋放流動性，以及美國三大法案加速穩定幣發展，加密貨幣市場後市展望樂觀。隨著2026年的到來，這些新興趨勢將深刻影響市場格局並帶來新的投資機會。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
