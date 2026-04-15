台股驚見3萬7！ 他急著想All in 網喊：「買它」睡等4萬點

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台股今（15）日盤中創新高來到37064點，大漲758點，漲幅逾2%，權王台積電則領漲來到2029元創新高，面臨台股高點，一名網友發文詢問，究竟是該All in 0050，還是採取「50/50正二」槓桿策略，貼文曝光後多方網友熱烈討論，部分網友樂觀表示，「歐印正二睡覺等4萬點」。

原PO在PTT股版發文表示，「現在台股在高點，如果All in 0050，心裡壓力可能會比較大，比較違反人性；選擇50/50正二，說不定能夠比1賺更多，而且下跌時還能加碼。」他好奇詢問，哪個操作會比較好呢？

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貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，一派網友直言，「你怎麼知道現在是高點？」、「1萬點、2萬點、3萬點都有人喊高點」，「如果你覺得是高點 那應該去跟隨師傅買反1」這派網友認為，預測高點可能錯過未來的行情，若真確現在是高點，反而應該選擇放空或投資反向ETF才符合邏輯。

也有網友表示，想買正2等需考量到個人「風險承受度」、「股票、現金比例」、「漲跌幅啟動條件」等，因此不適合缺乏經驗者；此外，也可以採取「分批進場」、「降低槓桿」等方式平衡風險及減少心理壓力。

另外，有一派網友樂觀表示，現在是台股「起漲點」，過幾年後回頭看現在就是低點，有穩定工作維持現金流歐印沒問題，「質押信貸留後手的話，穩定工作就直接歐印正二沒差吧」、「歐印正二睡覺等4萬」。

（封面圖／東森新聞）

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