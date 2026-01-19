台股驚驚漲怕受傷？主動式ETF祭「量化+主動」雙引擎 打造攻守兼備防護網

圖/unsplash

主動式台股ETF躍升投資新顯學，買氣強強滾，統計至今年1月15日，市場已迎來9檔生力軍加入戰局，總規模突破1,300億元，受益人數更直逼65萬人。主動投資熱潮方興未艾，主動中信台灣卓越（00995A）將於1月22日掛牌，主動安聯台灣（00993A）隨後接棒登場，為持續火熱的主動式投資市場再添柴火。

回顧2025年，台股上演驚驚漲行情，加權指數全年大漲近6,000點，漲幅逾25%。在這波多頭行情中，不少主動式台股ETF表現搶眼，包括主動統一台股增長（00981A）、主動野村臺灣優選（00980A）及主動群益台灣強棒（00982A）等，全年報酬率皆超過40%，不僅超越大盤表現，亦勝過傳統市值型ETF，展現出經理人選股的眼光，也凸顯投資人對於超額報酬的渴求持續升溫。

根據理柏（Lipper）統計，近十年台股主動基金平均績效優於大盤約1.7%。法人分析，被動式ETF雖具費用低廉優勢，但受限於追蹤指數規則，面對市場變化時較難以即時反應，恐錯失當年度飆股；反觀主動式ETF，透過經理人主動選股與靈活調整投資組合，在多頭格局中有機會創造更佳績效，成為近期主動式產品受青睞的主因。

隨著AI應用持續擴展，台股多頭格局不變，不過，指數目前位處相對高檔，盤勢震盪恐將加劇，加以全球政經局勢變數仍多，包括關稅壁壘、地緣政治風險及經濟前景不確定性等。投資人在追求超額報酬的同時，也應慎防市場隨時可能面臨漲多回檔的風險。

也因此，針對當前高檔震盪的市況，21日掛牌上市的主動中信台灣卓越（00995A）採用「量化打底、主動加乘」的雙軌平衡策略，力求兼顧防禦與攻擊：一方面透過量化模型建構投資底氣，綜合動能、價值、波動與獲利四大因子，篩選出前20%優質企業，最終再納入「股利成長」指標，鎖定獲利穩健且現金流充沛的公司，強化投資組合的下檔防禦力。

另一方面則以主動操作捕捉超額報酬機會，由經理人主動選股挖掘「隱形冠軍」，策略聚焦兩大主軸：一是鎖定「高填息率」個股，代表市場認同度高、股價爆發力相對強；二是深入佈局近年成長趨勢最強的產業如AI供應鏈等利基型產業，提前卡位具備黑馬基因的潛力股，比被動指數更早一步發掘下一座「護國神山群」。

透過這種攻守兼備的配置，00995A期望在台股高檔震盪之際，協助投資人打造進可攻、退可守的投資組合，在追求超額報酬的同時，也能有效控管下檔風險。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。