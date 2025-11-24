台股驚魂後矽光子展開逆襲！ 股民：感謝賜大紅燈

矽光子族群瞬間變今日盤面最亮的那顆紅星星。圖／光聖

在外資上週五大逃殺後，今日台股總算迎來一口「驚魂後的喘息」。盤面主角由矽光子族群接手，光聖早盤秒鎖漲停、波若威跟著亮燈衝高，成為震盪行情中的少數亮點。雖然AI權值股依舊疲弱、類股輪動格局不變，但市場目光已重新回到美國降息預期是否發酵，外資熱錢能否回流，將是台股下一步的關鍵風向。

今日強勢族群為矽光子族群，光聖（6442）火力最猛，盤中10點前就鎖死漲停，直接飆到1230元、創波段新高。它是光通訊族群中少數「長期有獲利、技術領先」的矽光子龍頭，基本面紮實，資料中心與通訊建設需求增溫後，後續營運仍看俏。

波若威（3163）可是被Nvidia點名的AI光引擎，波若威盤中也亮燈，雖然後來打開，但仍收漲9.3%，收了一根漂亮的紅K。它是Nvidia點名的AI伺服器光引擎、收發模組供應商，800G產品提前出貨。不過，必須提醒一下，240元以上過去常遇到解套賣壓，短線稍微留意震盪。但只要盤勢穩住，矽光子族群應會迎來新一波補漲。

最近市場狂盪不已，今日算是稍給喘息，但還沒安全下莊，驚魂後的小反彈，AI相關的台股權值股呈現疲弱，台股仍是類股輪動格局。接下來重點，仍要持續觀察美國降息預期是否持續升溫，這不只是關係美股與科技股，也關乎外資熱錢是否續押台股派對的關鍵因子。



