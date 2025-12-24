台股高息ETF勝大盤 群益00919漲幅居冠
【記者柯安聰台北報導】12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息ETF逆轉翻揚，觀察同期間共有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息ETF(00919) 上漲7.21%漲幅居冠表現最出色。另外，國泰股利精選30(00701)、 凱基優選高股息30(00915)也有5%以上的好表現。市場法人表示，雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF的成分股中持有金融類股居多，後市表現仍可期。
群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。
群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的。2026年受惠於壽險接軌IFRS 17，預估獲利將顯著。加上市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。（自立電子報2025/12/24）
