台股高息ETF「鑲金」逆勢上揚！ 00919今爆量9.3萬張人氣旺

[Newtalk新聞] 持續受美股科技類股跌勢影響，台股周四（18 日）續挫，指數連跌 4 天，跌幅 2.59%，不過觀察同期間 77 檔台股 ETF 表現，其中群益台灣精選高息ETF（00919）日均量 14.76 萬張拿下人氣王；今（19）日截至午盤，再爆出逾 9.3 萬張，超越 83,806 張，登台股 ETF 第二大。展現其第 11 次除息填息後，投資熱度不墜。

進一步觀察期間日均量逾萬張、量價齊揚的台股ETF僅 4 檔，包括群益台灣精選高息（00919）、富邦特選高股息30（00900）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878），清一色都是高息型。

其中，00919 以 2.4% 漲幅居冠。據了解，00919 第 11 次除息 0.54 元，僅花兩天就填息，讓投資人息利雙收。統計 00919 在今（2025）年度共配息 2.52 元。





市場法人表示，從近 4 日成交量萬張以上、漲幅表現前十檔台股ETF來看，包括 00919 在內共有 8 檔高息型上榜，雖高息型 ETF 今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，近 4 日上漲 2.76%，居所有類股指數之冠。

而目前，00919 的前三大持股為國泰金、富邦金及中信金，皆屬大型金控股，高股息的成分股中持有金融類股居多，後市表現仍可期。

群益投信台股 ETF 研究團隊表示，整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息 ETF 有息收保護，也適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息 ETF 經理人謝明志表示，金融股後市來看，明（2026）年受惠於壽險接軌 IFRS 17，預估獲利將顯著。加上市場預期聯準會（Fed）降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升，及降息後壓低壽險業避險成本；就歷史經驗顯示，資產泡沫通常發生於聯準會的升息循環中破裂，在沒有經濟衰退＋沒有升息的背景下，股市沒有轉空的疑慮。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

