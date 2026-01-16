台股高檔賣不賣1／帳面越賺心越慌 台股站穩3萬點上班族焦慮告白

台股站上3萬點之後，上班族每天上演該不該賣股的內心劇場。

台股持續創高，很難想像，此時有些上班族比空手投資人更痛苦。因為指數來到歷史高檔，現階段究竟該落袋為安，還是繼續持有？賣出後繼續上漲，或不賣出但之後下跌，都讓內心焦躁不安。46歲的阿珍及37歲的小葉，就陷入這樣的情緒中。

「我每天打開電腦，內心都在打架，想著今天到底該不該逢高獲利了結？」46歲的阿珍並非投資新手，5年前開始踏入股市，儘管期間因生活與工作關係中斷，近2年才重回市場，建立較有系統的投資習慣，以台股ETF為主、美股ETF為輔，每月定期定額，但因從未看過連漲3年的股市榮景，讓她陷入天人交戰。

阿珍40歲前是個享樂主義者，花錢犒賞自己不手軟，名符其實的月光族。隨著年齡漸長，她開始有些中年危機，懂得思考退休金規劃問題。「我希望在65歲退休時，能存到1000萬元，加上勞保勞退，應足夠支應退休後的日常生活。」她朝著具體理財目標邁進，但現在卻卡關不知該怎麼走下去。

「帳面數字越好看，我卻越焦慮，並沒有因為財富增長帶來任何輕鬆的感覺。」阿珍暴露內心真實想法，「如果現在不賣，之後下跌，會不會少賺？但如果賣了，市場繼續漲，那不就更不甘心？」這兩個念頭，在台股站上3萬點之後，幾乎每天在她腦中輪流出現。

37歲的小葉，台股投資資歷約8年，持股部位以台股ETF、台積電零股為主。「最讓我印象深刻的是疫情前的投資獲利，不但大縮水、有些還倒賠；看著台股不斷創新高，就會讓我想到當時情景。現在高檔不賣，未來一個突發狀況導致市場修正、獲利縮水一定會很嘔；但要是賣飛了會更嘔⋯」

這種「賣與不賣都可能後悔」的狀態，讓任何操作看起來都像錯誤。儘管投資人知道，這些資產配置都是為了長期支撐退休後生活，且現階段的每次賣出，都是對未來安全感的剝削，但完全不動，看著帳面價值在回檔中縮水，又會產生一種「明明可以先賣卻沒有做」的自責。

面對這種情況，飆股上校朱家泓就說過，在投資路上必須徹底認識自己。「每一種方法，都要有相對應的本事，要做短，就要懂得買、捨得賣；要做長，就要抱得住、不怕跌。只有知道自己適合什麼，掌握好操作界線，獲利才能細水長流。」

舉例來說，他就有一套清楚的資金調控標準，及停損停利機制。「像現在大盤在月線之上，中長線仍屬多頭格局，但指數已在歷史高檔，我就用5成資金做股票；若是週線進入盤整，就降到4成資金；要是週線進一步下彎轉空、行情再惡化，就會順勢降至2成以下。我不會等到月線轉弱才調整，因為那樣會先跌掉1800多點。」

有類似不安情緒的投資人，可嘗試將長短線資金分開，避免彼此干擾；長線資金進場速度可放緩，或壓低進場金額；至於短線操作部位，則可先落袋為安。這樣做未必能賣在最高，但至少不會因判斷錯誤，而動搖了原本穩定積累的財富基礎。

