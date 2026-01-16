台股高檔賣不賣2／不是全賣或死抱！ 前投信董座張錫揭高檔調節順序

台股不斷走高該不該賣？國泰投信前董座張錫傳授一招。（本刊資料照）

台股高檔震盪，不少散戶帳面獲利創新高，卻也陷入前所未有的掙扎：不賣，怕拉回；賣了，又怕賣飛。面對這種典型高檔不安感，台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫傳授一招。

「近期台股漲勢確實過快，在資金情緒偏熱下，過年前將部分資金獲利了結，是很正確的做法。」張錫分享自身經驗，「像我近期也調節了一些部位，轉至價值被低估的標的。但如果沒有想換股或有更好的標的，其實也可不用急著賣出，因為台股多頭趨勢並未改變。」

若因內心懼高、惶惶不安，張錫建議2種作法可當作高檔落袋參考；第1種，賣一半或3分之1。「這種方式最簡單，就是保留一部分在市場，另一部分在口袋，避免全賣或不賣的心理糾結。」張錫表示，未來市場若漲，仍有部分資金參與；若跌，也已拿回部分資金，這樣想就會比較舒服。

或將投入成本拿回，剩下部位就讓它留在市場，之後的漲跌因沒有成本考量，長期持有就不會有壓力。「比方說，有人在500元進場買進台積電，現在股價接近1700元，就可賣出部分、回收原始投入本金，將剩下部位當作是市場送的，這樣也可減輕短線波動帶來的焦慮感。」

第2種方式，可檢視目前手中持股，重新調整配置。「漲多調節也有優先順序，不能亂砍。」張錫指出，正確調節邏輯依序應是：單一個股、台股ETF、最後才是台積電。

「很多人看台積電漲多就先賣，其實是錯的。若同時持有台股ETF及台積電，一定是先賣ETF，因為台股ETF漲幅最大貢獻者就是台積電，沒道理把最賺錢的金雞母先賣掉。最後需要考慮賣出的標的，一定是台積電。」

但張錫也提醒，若現階段沒有更好的替代標的，賣出台積電只是把優質資產換成現金，這樣做未必更安全。他強調，「如果只是因為漲多而賣，卻不知道錢要放哪裡，那台積電其實根本不用賣。」至於其他個股，若短期漲幅已大、且持股比重過高，建議應優先調節，即使長線仍看好，也不必全數抱到過年。

總的來說，高檔獲利了結原則，與個人心理壓力承受度、投入成本及是否有更好替代標的有關。持股心理壓力過大，可能代表部位偏高，此時先賣出一半，是較穩健的做法；若是長期投資，希望鎖住獲利，投資人也可先賣出3分之1。

若投資人資金集中在台股ETF，農曆年前可考慮部分獲利了結，降低整體部位波動，但不需要急著清空。實務操作上，「全賣」往往是散戶後悔的起點；因此，採取比例式調節會是更明智的做法。

重要的是，農曆年前的操作不該是一場情緒對決，而是一套有順序、有比例、有退路的風險管理。先賣出波動較大的個股，再調整市值型或其他台股ETF比例，除非有更物廉價美、想替換的標的，否則若持有台積電沒有出脫的理由。

