台股高檔賣不賣3／投資逾20年只出場過3次 財金教授朱岳中揭賣出1關鍵

台股持續走高，市場氣氛熱絡，卻讓不少投資人陷入兩難。一方面擔心指數站上歷史高點，回檔風險高；另方面又害怕一旦贖回，行情續漲反而少賺。究竟在大盤創高之際，投資人是否該落袋為安？長期研究資本市場、歷經多次多空循環的財金教授朱岳中給答案了。

「市場漲多不是賣出理由，缺不缺錢才是關鍵。」朱岳中指出，市場上不少投資人一看到指數創高，第一個反應就是「會不會太高了？」這問題本身已是錯誤思考角度，「若只是因為大盤創歷史新高，就急著贖回減碼，長期下來，反而容易在多頭行情中反覆進出，不斷墊高交易成本。」

朱岳中認為，投資人該問的不是「現在會不會太高」，而是「現在缺不缺錢？」如果短期內沒有生活、購屋、重大支出需求，純粹是為了長期投資與資產累積而配置這筆資金，那麼理論上沒有必要因指數創高就賣出基金。

這並非鼓勵投資人盲目死抱，而是一種更成熟的資金配置觀念。「每一筆資金在進場前，就應先規劃清楚投資目的；例如核心資產重點在參與整體市場長期成長；而衛星配置部位目的在承擔波動，爭取超額報酬。「如果把所有資金都用同一套心態操作，不釐清主要目的，那當市場震盪時，心一定會亂。」

他指出，核心資產配置關鍵，不是用來猜測高低點，而是用來布局長期趨勢。只要基本條件沒有改變，市場的短期震盪，不該成為反覆進出的理由。「像我定期定額投資基金超過20年，期間我只贖回過3次，第1次是2008年結婚要用錢；第2次是10多年前買下第2間房；第3次則是疫情期間，因為重新裝修房子需約200萬元。每次都是為了用錢才贖回。」

進一步攤開朱岳中資金配置，目前台股基金部位約占7至8成，屬核心資產；其餘衛星資產，包括美國基金、韓日基金、中國基金及部分個股。「台股基金部分仍維持每月定期定額扣款紀律，有些基金累積報酬率賺了200%，我也不為所動，只要時間夠久，報酬率會很可觀。」

有些人擔心，現在漲多不將資金拿回來，未來一旦回檔，手邊就沒有多餘資金可逢低加碼，將錯失機會。對此，朱岳中直言，「投資本來就不該一次把力氣用盡；每次進場都應保留餘力，這樣漲時還有部位可參與，跌時也有空間再加碼，現金絕對不是靠賣投資標的換來的。這樣做等於是把最篤定的資產，拿去承擔後市的不確定性。」

說到底，投資最終考驗的是人性與紀律。「除非是投機，怕紙上富貴一場，漲多才需要考慮是否先賣；若是長線投資，因為漲多了想賣，你怎麼知道之後不會漲更多，或能以更便宜的價格再買進？這些誤區都是投資擇時問題，要知道挑選進出時間，比精準挑對投資標的還要更困難。」朱岳中強調。

最後一個問題，是贖回後的現金該怎麼擺？「投資不是要比誰賣得高，而是比誰能在對的趨勢下抱得夠久。除非市場趨勢改變，標的發生結構性變化，或出現更好標的才需要斷捨離。為了漲多而賣，基本上就犯了猜測高低點的錯誤，對長期累積財富反而有害。」他再三提醒投資人，別搞錯方向。

