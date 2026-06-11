台股高檔選股太難？元大劉宗聖：不如「這樣」做增益

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財經中心／師瑞德報導

台股高檔震盪，劉宗聖提醒市場選股難度激增，提醒投資人勿過度追逐主動式策略。建議採取「市值為主、槓桿為輔」的配置，以 0050 為核心，槓桿型 ETF 為衛星增益工具。強調槓桿產品為交易工具而非信仰，投資人應靈活調整槓桿部位，才能在波動中穩健獲利。（AI製圖）

台股站穩四萬點後波動劇烈，面對近期市場高檔震盪，投資人對於如何創造超額報酬（Alpha）感到焦慮。元大投信董事長劉宗聖在最新展望中直言，當前台股已進入「選股難度倍增期」，投資人若過度追逐主動式策略，恐將面臨「支付高昂管理費，報酬卻與大盤雷同」的結構性窘境。

主動式策略選股難度大增

劉宗聖分析，隨大盤來到歷史新高水位，台股結構高度集中於科技龍頭，這導致主動式經理人想要在如此高檔位階，挑選出能顯著超越大盤的標的，挑戰極高，「當行情在高檔震盪，選股難度大增，你再怎麼選，個股還是會受到市場水位修正的影響。」

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他進一步指出，若主動式產品的持股高度集中於半導體與 AI 供應鏈，其績效表現將與市值型 ETF（如 0050）高度連動。對於追求投資效率的投資人而言，這反而是一場不對稱的賭局。

元大投信團隊也觀察到，近期市面上部分主動式 ETF 掛牌後表現承壓，即反映了在高檔行情下，經理人面臨選股不易的現實。劉宗聖認為，在此背景下，回歸被動的市值型配置，反而是一種更具效率與成本優勢的選擇。

核心配置心法：市值為主、槓桿為輔

針對資產配置策略，元大投信團隊提出了明確的「核心衛星」心法。劉宗聖建議，投資人應以原型市值型 ETF 作為長期投資的核心部位，確保獲取資本市場的平均成長報酬（Beta）；而在看好市場波段走勢、欲達成增益目標時，再透過槓桿型產品（如 00631L）作為衛星策略，「00631L 是屬於策略型的交易導向商品，它適合在行情大漲、大跌情境下進行增益。」

對於投資人擔憂槓桿風險，劉宗聖則強調，槓桿型 ETF 與直接採取「融資」或「借貸」買股有本質區別。他直率表示：「我們絕對不建議用融資、信貸投入股市，因為斷頭壓力太大，且有每月繳息的壓力；相比之下，槓桿型 ETF 具備淨值自動調節機制，在波動行情中對投資人相對友善。」

槓桿是工具 不是長期信仰

劉宗聖語重心長地提醒，投資人不應將槓桿產品視為「長期抱牢的信仰」，而應視為一種交易工具。他舉例，像是身邊年輕世代的投資人，常採取分批加碼策略，「在趨勢確定的時候積極運用槓桿，待市場轉折或漲幅已高時適度減碼，這才是成熟投資人的行為。」

他總結，台灣投資人對工具的靈活度已大幅提升，從過去僅買進持有，到現在懂得搭配反向 ETF 避險、正向槓桿 ETF 增益，顯示市場思維正在演進。但他仍建議，投資人應依照個人的風險承受度與年齡進行配置，切莫在市場高檔震盪之際過度放大槓桿，畢竟「抱得住」才是長線投資致勝的關鍵。

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