台股高檔選股太難？元大劉宗聖：不如「這樣」做增益
財經中心／師瑞德報導
台股站穩四萬點後波動劇烈，面對近期市場高檔震盪，投資人對於如何創造超額報酬（Alpha）感到焦慮。元大投信董事長劉宗聖在最新展望中直言，當前台股已進入「選股難度倍增期」，投資人若過度追逐主動式策略，恐將面臨「支付高昂管理費，報酬卻與大盤雷同」的結構性窘境。
主動式策略選股難度大增
劉宗聖分析，隨大盤來到歷史新高水位，台股結構高度集中於科技龍頭，這導致主動式經理人想要在如此高檔位階，挑選出能顯著超越大盤的標的，挑戰極高，「當行情在高檔震盪，選股難度大增，你再怎麼選，個股還是會受到市場水位修正的影響。」
他進一步指出，若主動式產品的持股高度集中於半導體與 AI 供應鏈，其績效表現將與市值型 ETF（如 0050）高度連動。對於追求投資效率的投資人而言，這反而是一場不對稱的賭局。
元大投信團隊也觀察到，近期市面上部分主動式 ETF 掛牌後表現承壓，即反映了在高檔行情下，經理人面臨選股不易的現實。劉宗聖認為，在此背景下，回歸被動的市值型配置，反而是一種更具效率與成本優勢的選擇。
核心配置心法：市值為主、槓桿為輔
針對資產配置策略，元大投信團隊提出了明確的「核心衛星」心法。劉宗聖建議，投資人應以原型市值型 ETF 作為長期投資的核心部位，確保獲取資本市場的平均成長報酬（Beta）；而在看好市場波段走勢、欲達成增益目標時，再透過槓桿型產品（如 00631L）作為衛星策略，「00631L 是屬於策略型的交易導向商品，它適合在行情大漲、大跌情境下進行增益。」
對於投資人擔憂槓桿風險，劉宗聖則強調，槓桿型 ETF 與直接採取「融資」或「借貸」買股有本質區別。他直率表示：「我們絕對不建議用融資、信貸投入股市，因為斷頭壓力太大，且有每月繳息的壓力；相比之下，槓桿型 ETF 具備淨值自動調節機制，在波動行情中對投資人相對友善。」
槓桿是工具 不是長期信仰
劉宗聖語重心長地提醒，投資人不應將槓桿產品視為「長期抱牢的信仰」，而應視為一種交易工具。他舉例，像是身邊年輕世代的投資人，常採取分批加碼策略，「在趨勢確定的時候積極運用槓桿，待市場轉折或漲幅已高時適度減碼，這才是成熟投資人的行為。」
他總結，台灣投資人對工具的靈活度已大幅提升，從過去僅買進持有，到現在懂得搭配反向 ETF 避險、正向槓桿 ETF 增益，顯示市場思維正在演進。但他仍建議，投資人應依照個人的風險承受度與年齡進行配置，切莫在市場高檔震盪之際過度放大槓桿，畢竟「抱得住」才是長線投資致勝的關鍵。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
跟著黃仁勳一起賺！「這兩檔」今日最後買進 美股長多行情妥當了！
近5年新高！券商獲利大增20倍 金融業前4月狂賺千億
煉油動能狂飆！台塑化稅前賺127億 董座曹明預告：下半年動能更強
總資產破13兆！富邦金前4月賺720億 穩居金融業獲利龍頭
其他人也在看
【Follow法人】外資連6日站賣方！今再砍357億元 分析師：賣壓已有降溫跡象
台股今（11）日震盪收黑，外資持續站在賣方，今日再賣超357.79億元，已連續6個交易日調節台股，累計提款金額達4,732.54億元。觀察三大法人動向，外資賣超雖較前一日收斂，但仍延續提款態勢，投信則持續扮演撐盤角色。對此，資深台股分析師江慶財表示，隨著台股回測月線約43,300 點附近，融資減肥及上市櫃公司5月營收陸續出爐，外資賣壓已有降溫跡象，台股短線不排除出現技術性反彈。
道奇「牛棚放火」讓大谷第7勝飛走！教頭羅伯斯不忍了痛批：自找麻煩
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇今天派出大谷翔平先發面對海盜，大谷翔平本場6.2局投球失掉4分(3分自責分)，退場時依舊是勝投候選人，不過牛棚放火終場道奇以8比9遭到逆轉，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）不忍了直言球隊正在自找麻煩。
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
台股中長線沒問題！ 達人曝「這幾檔」：硬扛即可
在通膨憂慮與大盤修正乖離的雙重壓力下，台股近期走勢震盪並跌破波段低點。投資達人直雲強調，雖然中短期面臨劇烈震盪且修正時間可能拉長，但台股中長多格局不變，面對「這幾檔」強勢標的，投資人只要維持可承受的部位，抱緊「硬扛即可」！
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
台股修正風暴1／3大警訊全中！雷浩斯砍60％持股 示警台股恐下探35000點
台股昨（10）日在美股拖累下拉回，終場大跌1,478.9點、跌幅3.31%，市場獲利了結賣壓湧現。不少投資人擔心，這波由AI帶動的多頭行情是否已經步入修正？對此，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億的價值投資達人雷浩斯認為，這次下跌是漲多後的修正，並非多頭趨勢反轉；不過，他也透露昨日已經調節約60％持股部位，等待盤勢穩定後再接回。
聯發科遭「關禁閉」 金管會擬檢討處置股標準
美伊衝突再升溫，加上科技股賣壓未消除，週三美股4大指數收跌，今（11）日台股盤中最低一度4萬2006點、跌1219點。雖然台積電昨日公布5月合併營收，新台幣169億7500萬元，年增30.1%，但今日股價卻上下震盪，最低一度來到2210元、跌40元。
沈伯洋要向陳其邁請益市政！打臉蔣萬安：一堆問題沒解決
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導年底九合一大選開打，即將卸任的高雄市長陳其邁昨（10）日出席智慧城市論壇，被問台北市長蔣萬安被視為母雞，會不會幫忙輔選時強調，「政績才是硬道理」，更補充「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」，台北市長蔣萬安今（11）日則介紹政績回應。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，高雄治理經驗值得參考，自己將向陳其邁請益市政。
公司債利率10年來最高！霸菱投資長Martin Horne：非投資級債超額報酬59%
霸菱證券投顧今（11）日舉行「前瞻 2026 下半年投資大趨勢」記者會。霸菱全球共同投資長Martin Horne親自飛來台灣，他提到雖然市場憂心通膨、美公債殖利率飆升，但他提到「目前公司債票息來到十年來最高點，提供下檔風保護」，不同於公部門，投資級債企業債務穩定並改善，過去十年，相較美國公債，投資級債及非投資級別債有累積超額報酬率分別為23%及59%，且可望持續。
目標價165元還有肉！聯電漲逾5％攻回5日線 投信砍近90萬張、外資狂撿43萬張
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導晶圓代工二哥聯電（2303）今（11）日逆勢上揚，股價強收125元，上漲6.5元，漲幅達5.49％，順利攻回5日線，成交量347,896張...
寇乃馨否認垃圾屋「廚房堆滿鞋」行李箱塞滿3房！網看傻：根本囤物癖
有「活動女王」之稱的藝人寇乃馨，近年跨足直播事業成績亮眼，與音樂人黃國倫結婚多年，夫妻倆經常透過社群分享私下生活。近日寇乃馨大方公開一家人居住多年的舊家，除了曝光超過200個行李箱、3間房收藏空間外，更意外揭露家中「沒有廚房」的特殊景象，原本的廚房已經被大量鞋盒全面占據，畫面曝光後掀網友兩極討論，傻眼直言「這已經不是收納，是囤物」。
新增2檔台股抓去關！它6天暴跌47% 處置到6／25
根據櫃買中心資料顯示，大綜最近6個營業日累積最後成交價漲幅達38.85％。股價在短時間內快速攀升，漲勢相當強勁，也因此受到市場高度關注。由於漲幅已達主管機關規定標準，櫃買中心決定將其納入處置股名單，並自11日起實施相關交易管制措施。相較之下，博磊近期股價則呈現大...
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
新青安2.0訂排富！年輕人台北市難買房
新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收200萬，年輕人想要買房，在台北市恐怕仍難卡位。台灣房屋集團統計實價登錄資料2026年的交易資料， 台北市平均購屋總價約3,250萬元，月收入至少要25萬元，年收入200萬元，可貸款金額約1,670萬元，推算可購買房屋總價僅2,090萬元，距離台北房價有段距離，僅萬華有機會。
新北選民早想好投誰了？他算出蘇巧慧、李四川「真實差距」：別被民調迷惑
2026縣市長選戰倒數不到半年，在新北市長選戰中，近日幾份民調呈現不同趨勢，綠營民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢；然而TVBS民調則指出，李四川已領先蘇巧慧超過6個百分點，引發廣泛討論。對此，醫師沈政男10日在個人YouTube影片中解讀各家民調，他分析，基本新北市長年底這一局，李四川就是微幅領先蘇巧慧......
亞股過熱了嗎？「韓股比台股便宜」霸菱李偉博示警SpaceX「世紀大抽血」
亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。
台積秀24秒填息 董座魏哲家進帳數字曝
台積電（2330）今（11）日進行除息，每股配發約6元現金股利，總發放金額逾1555億元。儘管開盤受美股影響跳空下跌至2240元，但在買盤強勁湧入下，僅花24秒便迅速完成填息，創下季配息以來第22次「當日填息」紀錄。本次除息影響大盤約47點，最大股東國發基金預計進帳近百億元，董事長魏哲家也有4330萬元入袋。台積電穩健的填息表現再次展現其身為權值股的領頭羊實力。
台積電捲美國專利侵權 政府必要時提協助
[NOWNEWS今日新聞]台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，目前正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，最嚴重可能會導致相關晶片產品被禁止進口美國。經濟部今（11）日回應，台灣半導體業者長期重視智慧財產權...
台股超猛！ 狂殺1200點「收跌76點」群創瘋漲逾8％
受美伊緊張情勢再起，台股今（11）日早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006點，險守42000關卡，後續買盤湧進，跌幅收臉，終場來到43149點，小跌76點，跌幅0.18%，成交量來到1.25兆元。
黃金、公債不香了？富達估下半年歐洲央行最有可能升息 3大投資焦點一次看
富達國際今（11）日發布2026年下半年投資展望指出，儘管全球市場環境仍高度波動，但基本面仍相對有利風險性資產表現。同時，傳統避險資產如黃金、公債等效益已不如以往，分散布局的投資策略亦更顯重要。因此，富達認為，下半年三大投資焦點為風險性資產、AI資本支出，以及大宗商品；在主要央行中，歐洲央行今年最有可能升息。