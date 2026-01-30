台股高檔震盪！早盤下跌逾400點 法人：高股息ETF成波動避風港

【記者呂承哲／台北報導】台股受美股科技巨頭財報消化及市場觀望聯準會利率決策影響，指數隔日（30日）早盤下跌逾400點，於32100點附近震盪整理。整體而言，台股仍處高檔震盪格局，短線容易受到國際政治與貨幣政策干擾。

觀察本月國際股市，美國總統川普月中拋出欲收購格陵蘭議題，並警告若歐洲盟友反對，可能祭出報復性關稅，一度引發市場避險情緒升溫。由於台股與美股連動性高，加權指數21日出現短暫修正。但隨後川普於世界經濟論壇釋出較溫和訊號，市場信心回穩，台美股主要指數同步反彈並續創波段高點。

國泰投信指出，目前台股處於高檔震盪區間，若投資人擔心投組波動過大，可適度布局產業配置均衡標的，例如國泰永續高股息（00878）。該ETF已連續兩年維持同類型產品最低總費用率優勢，近期成交量亦明顯放大，市場關注度提升。基金預計下週公告最新收益分配資訊，並於2月26日除息，市場期待度高。

國泰投信提醒，投資ETF除績效外，也須關注內扣成本，包括手續費、交易稅、保管費等六大費用項目。由於相關費用直接自淨值扣除，投資人持有期間都需負擔，無論市場漲跌都會影響長期報酬，因此被視為「隱形成本」。在高股息ETF中，00878近兩年費用率皆為同類最低，有助於投資人降低長期持有成本壓力。

00878基金經理人江宇騰表示，該基金追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，選股條件涵蓋ESG評級BB級以上、市值規模大、具穩定獲利與配息能力企業，並納入近3年平均殖利率，同時排除景氣循環股，以提升成分股長期穩定度，因此深受退休族與存股族青睞。

從產業配置來看，00878最大特色在於分散布局。目前約4成配置AI相關族群，涵蓋IC設計龍頭聯發科與伺服器品牌華碩等科技供應鏈；金融股配置則包括國泰金、富邦金、中信金等，整體金融權重約3成。

在降息循環與資本市場回溫預期下，金融股具備資金避風港與補漲特性。統計台股近十年表現，農曆年後20個交易日金融股上漲機率約八成，平均報酬約3.3%，優於同期大盤約2.58%。法人建議，除定期定額布局外，投資人亦可在年節前盤勢整理階段，留意逢低加碼機會。

