台股高檔震盪 法人教戰攻守雙配置
[NOWnews今日新聞] 台股近期高檔震盪，投資人該如何操作？法人建議，可採取「主動式ETF+高息基金」的雙線配置策略，除主動式ETF可以因應市況透過選股趨吉避凶，高股息產品因具備波動較低、有配息的特性，其抗震優勢也常常是資金的避風港。
統一台股增長主動式ETF基金（00981A）經理人陳釧瑤就指出，由於00981A聚焦市值300大優質企業，選股重視成長性及獲利力，遴選創新技術領先群，操作策略則是即時監測市場變化，動態調整爭取最佳報酬，能在震盪行情中加速切換，抓住趨勢。5月以淨值每股10月成之的00981A，截至11月25日，最新淨值為15.24元。
在盤勢劇烈震盪之際，除了主動式ETF可以因應市況透過選股趨吉避凶，統一投信表示，股息產品因具備波動較低、有配息的特性，其抗震優勢也常常是資金的避風港。以統一台灣高息優選基金為例，同時設有累積型與月配型，月配型自2024年4月首度配息，至今已配息20次，最近一次配息金額，以每單位配發0.1179元創新高，當期配息率0.75%。
隨著市場焦點轉向企業2026年的營運展望，陳釧瑤也看好半導體（半導體廠務/IC設計）、AI供應鏈（組裝/散熱），高殖利率成長股，傳產股主要著墨低基期且營運轉佳族群、以及金融類股等。
不過，統一投信也提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。
至於選擇配息型基金時，需留意基金過去配息不代表未來配息，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
