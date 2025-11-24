台股高檔震盪 00881見2字頭甜甜價

【記者柯安聰台北報導】輝達財報掀起的反彈曇花一現！美國多項經濟數據表現不如預期，政府關門期間延後公布的9月非農就業報告出爐，9月新增11.9萬人，大幅高於市場預期的5萬人；美國失業率來到4.4%，創下近4年新高，台股上週五(11/21)盤中下跌近千點，終場以26434點作收，跌幅為3.61%，聚焦台灣科技龍頭企業的ETF國泰台灣科技龍頭（00881），上周五來到2字頭甜甜價，不少投資人趁勢撿便宜，上週平均日交易量逾2.6萬張，綜觀本周市場仍有變數，建議投資人投資策略採保守為上、逢低分批進場。



國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇指出，00881完整涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊設備等關鍵科技供應鏈，成分股包含台積電、鴻海、聯發科、台達電、台光電及奇鋐等，AI相關類股達95.51%，成為投資人布局科技成長趨勢的核心工具，受到市場青睞，截至11/21，最新規模達688億元，受益人數達27萬人。



蘇鼎宇說，00881另一大亮點為績效表現，截至10月底，00881的3個月報酬率為25.67%，近6個月報酬為57.59%，近1年報酬為38.59%，近2年報酬為126.58%，近3年報酬為209.93%，在同類型基金中名列前茅，市場關注12月底公布的配息消息。蘇鼎宇提醒，雖然近期市場波動大，但長線來看00881仍具備長期投資優勢，建議投資人面對不明情勢可採定期定額策略，定期投入固定金額，能在波動期間降低持有成本，且較不易受到情緒波動影響投資紀律，增加持有張數。



國泰投信ETF研究團隊指出，根據經濟部統計，10月外銷訂單數據為693.7億美元，年增25.1%，累計今年前10月與去年相比，年增22.6%，延續雙位數高成長，整體而言，外銷市場仍屬強勁，展望未來，雖然不可避免國際貿易政策、地緣政治因素，持續干擾經貿成長，但人工智慧、高效運算及雲端資料服務等需求快速擴張，有望帶動半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，外銷接單有機會再迎接一波成長，盤勢動盪時反而是中長線投資人低檔承接的布局點。（自立電子報2025/11/24）