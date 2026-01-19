台股黑翻紅再刷紀錄 樂觀情緒延續要看「這件事」

財經中心／廖珪如報導

由於多數個股股價已來到相對高檔，須留意科技公司財報與未來展望是否合乎市場預期，這也將牽動台廠相關供應鏈的整體投資情緒。（示意圖／PIXABAY）

今(19)日台股持續刷新歷史新高紀錄，盤中最高來到 31827.39 點，終場收在 31639.29 點，大漲 230.59 點，漲幅 0.73%，成交金額 7993 億元。保德信市值動能 50 ETF(009803) 經理人楊立楷指出，晶圓代工龍頭最新財報再度繳出驚人成績，法人紛紛調升目標價，加上記憶體題材熱度持續。

此外，美國商務部上週正式拍板台美關稅協議，台灣關稅稅率由 20% 下調至 15%，且不疊加原最惠國稅率（MFN）。受惠於眾多利多因子激勵，週一台股延續上週多頭氣勢價量齊揚，不僅盤中創高，收盤價也改寫新高點。

DRAM 供給嚴重短缺：第一季合約價預估漲幅上看 60%

楊立楷表示，根據 TrendForce 最新預估，2026 第一季 DRAM 合約價格將較去年第四季大漲 55% 至 60%。即便需求強勁，但今年供給量增長幅度仍相當有限，調研機構預估今年三大 DRAM 製造商產量僅成長 5%，其中三星預計提高 5%、海力士約 8%、美光持平。

由於擴建廠房需等到 2027 年至 2028 年才能投產，DRAM 供給嚴重短缺的情況將延續到年底。雲端服務供應商（CSP）大幅加碼購入高頻寬記憶體（HBM）亦間接壓縮一般消費性記憶體產能，使消費端記憶體漲價幅度擴大。

聚焦美國超級財報週：科技股接棒演出與台廠供應鏈聯動效應

楊立楷說明，目前市場樂觀情緒維持，接下來將進入美國超級財報週，上週已由金融股打頭陣，接下來將由科技股接棒上演。本週五先是英特爾（Intel）公布財報，目前市場看好科技股獲利成長表現。

不過，由於多數個股股價已來到相對高檔，須留意科技公司財報與未來展望是否合乎市場預期，這也將牽動台廠相關供應鏈的整體投資情緒。整體而言，台灣經濟動能穩健，AI 相關出口結構性成長帶動央行上調今年 GDP 至 3.67%，顯示多頭動能具備實質基本面支撐。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

