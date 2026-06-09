台股黑色星期一暴跌隔日強彈逾1200點！ 專家：高槓桿清洗是關鍵

台股經歷劇烈波動後展現強勁反彈力道。前日台股遭逢重創，盤中最低一度崩跌逾2600點，創下台股歷史盤中最大跌點紀錄，終場收跌1568點，為台股史上第三大收盤跌點。然而隔日市場迅速反攻，終場大漲逾1200點，幾乎完全收復前一日跌幅，盤勢上演戲劇性翻轉。

今日台股迅速反攻，終場大漲逾1200點，幾乎完全收復前一日跌幅，盤勢上演戲劇性翻轉。（示意圖／中天新聞）

對於這場看似「船過水無痕」的快速反彈，財經作家狄驤在社群平台發文分析，將其歸因於市場中槓桿資金的雙面效應。狄驤指出，槓桿資金在台股上漲期間扮演重要推升力量，同時也是近期指數快速跌破季線的主要原因。他強調，市場存在一定程度的槓桿並非全然負面，關鍵在於整體市場結構是否維持健康，以及高槓桿所帶來的潛在賣壓能否獲得有效消化。

廣告 廣告

狄驤進一步說明槓桿的具體來源與運作機制。市場中的槓桿工具包括信貸、股票及房屋質押借貸、融資與期貨等多種形式。當指數在短時間內大幅下跌近3000點時，高槓桿投資人的維持率隨之大幅縮水。為避免面臨強制斷頭，這些投資人被迫出售其他資產籌措資金，即使尚未達到斷頭壓力，也會提前進行資金調度以降低後續風險。

這類賣股籌資行為實際上有助於市場潛在賣壓的快速釋放。狄驤觀察指出，當高槓桿部位進行調節時，市場內的過度槓桿現象得以改善，進而讓盤勢回歸穩定。從技術面角度來看，這種現象反映為價格與均線之間的乖離逐步收斂。狄驤認為，目前市場過熱及高槓桿現象已出現改善跡象，下行風險較先前降低，因此部分投資人選擇在回檔期間進場布局。

狄驤強調，他在前週曾發出預警，指出台股與季線的乖離率（BIAS）已飆升至21%，創下近年少見的高檔水準，多項技術指標同步亮起過熱警訊。隨後台股確實出現大幅拉回，驗證了技術面的預測。這次反彈的出現，正反映了市場自我修復的過程——高槓桿投資人的被迫減碼行為，反而成為清洗籌碼、穩定市場的關鍵機制。

對於投資人的風險管理，狄驤提出明確建議。他指出，要在股市中長期存活並不困難，重點在於時刻控制好部位與風險。投資人應避免面臨保證金不足或因情緒影響而做出非理性決策，才能維持穩健的投資策略。狄驤表示，從客觀數據來看，市場過熱與高槓桿狀況已明顯改善，代表台股的下行風險正在縮小，逢低布局的風險相對降低。

※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

更多中天新聞網報導

傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家

傅子純「死亡證明書」死因曝！妻首現身淚曝：完全不知有血癌

傅子純靈堂開放首日 遺孀曬結婚登記照痛喊：今晚你缺席