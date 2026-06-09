台股黑色星期一暴跌隔日強彈逾1200點！ 專家：高槓桿清洗是關鍵
台股經歷劇烈波動後展現強勁反彈力道。前日台股遭逢重創，盤中最低一度崩跌逾2600點，創下台股歷史盤中最大跌點紀錄，終場收跌1568點，為台股史上第三大收盤跌點。然而隔日市場迅速反攻，終場大漲逾1200點，幾乎完全收復前一日跌幅，盤勢上演戲劇性翻轉。
對於這場看似「船過水無痕」的快速反彈，財經作家狄驤在社群平台發文分析，將其歸因於市場中槓桿資金的雙面效應。狄驤指出，槓桿資金在台股上漲期間扮演重要推升力量，同時也是近期指數快速跌破季線的主要原因。他強調，市場存在一定程度的槓桿並非全然負面，關鍵在於整體市場結構是否維持健康，以及高槓桿所帶來的潛在賣壓能否獲得有效消化。
狄驤進一步說明槓桿的具體來源與運作機制。市場中的槓桿工具包括信貸、股票及房屋質押借貸、融資與期貨等多種形式。當指數在短時間內大幅下跌近3000點時，高槓桿投資人的維持率隨之大幅縮水。為避免面臨強制斷頭，這些投資人被迫出售其他資產籌措資金，即使尚未達到斷頭壓力，也會提前進行資金調度以降低後續風險。
這類賣股籌資行為實際上有助於市場潛在賣壓的快速釋放。狄驤觀察指出，當高槓桿部位進行調節時，市場內的過度槓桿現象得以改善，進而讓盤勢回歸穩定。從技術面角度來看，這種現象反映為價格與均線之間的乖離逐步收斂。狄驤認為，目前市場過熱及高槓桿現象已出現改善跡象，下行風險較先前降低，因此部分投資人選擇在回檔期間進場布局。
狄驤強調，他在前週曾發出預警，指出台股與季線的乖離率（BIAS）已飆升至21%，創下近年少見的高檔水準，多項技術指標同步亮起過熱警訊。隨後台股確實出現大幅拉回，驗證了技術面的預測。這次反彈的出現，正反映了市場自我修復的過程——高槓桿投資人的被迫減碼行為，反而成為清洗籌碼、穩定市場的關鍵機制。
對於投資人的風險管理，狄驤提出明確建議。他指出，要在股市中長期存活並不困難，重點在於時刻控制好部位與風險。投資人應避免面臨保證金不足或因情緒影響而做出非理性決策，才能維持穩健的投資策略。狄驤表示，從客觀數據來看，市場過熱與高槓桿狀況已明顯改善，代表台股的下行風險正在縮小，逢低布局的風險相對降低。
※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
更多中天新聞網報導
傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家
傅子純「死亡證明書」死因曝！妻首現身淚曝：完全不知有血癌
傅子純靈堂開放首日 遺孀曬結婚登記照痛喊：今晚你缺席
其他人也在看
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回2成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
美股盤前科技股又下跌洗盤！台指期破四萬三
[NOWNEWS今日新聞]美國股指期貨週三盤前再度下跌，科技股延續跌勢，台指期夜盤也跌破四萬三千點大關，最深一度重摔八百點。根據路透報導，美國與伊朗之間再度升高的緊張局勢，也在關鍵通膨報告公布前打擊市...
台股新增兩檔「關禁閉」！均20分鐘撮合 關至6月25日
櫃買中心今（10）日公告新增2檔處置股，包括系統整合廠大粽（3147）與半導體封測廠商博磊（3581），均為20分鐘撮合一次，從明（11）日起一路關至6月25日。根據最新公告，大綜和博磊被列入處置股的原因，分別是前者最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.85%，而後者最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達47.31%。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
台股摔逾千點、美通膨數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌 1,478.90 點或 3.31%，至 43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達
台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光
台股10日受到美股走弱及國際地緣政治風險升溫衝擊，終場重挫1478.9點，收在43225.54點，不僅跌破月線支撐，更創下台股史上第六大單日跌點紀錄。外資持續大舉調節，單日賣超高達935.73億元，連續3個交易日累計提款2791億元，引發市場高度關注後市走向。
訂單接到2027年後！廣達AI伺服器太旺 投信「連15買力挺」再加碼76.6億元買超2.6萬張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（10）日摔落4萬4關卡，終場收43225.54點，下跌1478.9點或跌幅3.31%，成交金額達1.32兆元，據證交所籌碼動向...
台積電等10個股將除息！台股明開盤蒸發52點
[NOWNEWS今日新聞]多檔個股將除息！證交所今（10）日表示，明日將有台積電、富邦媒、群創等10檔個股將進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，佔發行量加權股價指數約47.84點，1...
股跌房就漲？ 他喊「房地產最穩」讓人安心 網吐槽：賣房補股票還差不多
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導近期全球股市震盪加劇，美股與台股接連出現劇烈波動，也讓不少投資人開始重新思考資產配置方向。近日，有網友發文表示...
她存款All in台股「窮到睡公園」！超狂結局震驚網
財經中心／周孟漢報導近期台股大盤走勢高潮迭起，劇烈的上下震盪讓無數股民的心情宛如搭乘雲霄飛車！近日一名女網友就透露，自己天在早盤一時衝動，將身上僅有的生活費全數「All in」投入股市，導致生活開銷瞬間見底，不僅連日常電費都繳不起，更是窮到沒錢吃飯，只能在網路上苦中作樂哀號自己「真的要睡公園了」。不過，隨著台股昨天在美股科技股帶動下瘋狂反彈，原 PO 也滿血復活，宣布正式「從公園搬出來了」，甚至還打算吃頓麥當勞慶祝，極具戲劇性的神反轉結局，立刻引發網友討論。
外資3天狂砍2791億！ 台股重挫1479點「史上第6大」 網驚：是誰在接刀
台股今（10）日遭遇沉重賣壓，早盤雖一度力守平盤附近，但隨後賣壓湧現，引爆恐慌性拋售，加權指數終場大跌1478點，收在43225點，跌幅3.31%，成交值放大至1.32兆元，寫下台股史上第六大單日跌點紀錄。
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
千點暴漲暴跌後資金炸裂！台股爆出違約交割風暴
財經中心／綜合報導台股近期出現史詩級震盪行情，加權指數在周一 (8日)周二(9日)兩個交易日內先後重挫1,568點、後又反彈1,201點，周三(10日)又再重挫1478點，收在43225點，劇烈波動也讓市場資金壓力快速升溫。臺灣證券交易所與櫃買中心9日同步公告，佳必琪與群聯分別發生重大違約交割事件，反映部分投資人在高槓桿操作下承受嚴峻考驗。
主動式大逃殺！外資脫手5檔破22萬張 「這檔高息ETF」明星股加持照丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（10）日摔落4萬4關卡，終場收43225.54點，下跌1478.9點或跌幅3.31%，成交金額達1.32兆元，根據證交所籌碼動...
蘋果折疊iPhone備貨倒數！「軸承大廠」目標價喊上300元 營運谷底已過、下半年拚翻身
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導蘋果（Apple）WWDC2026開發者大會登場，首款折疊iPhone備受市場關注，而軸承大廠新日興（3376）因拿下折疊iPhone鉸鏈關鍵零...
外資連5賣！台股跌1479點失守月線 台積電、CPO族群雙弱
受到美國科技股走弱，及美國總統川普針對伊朗擊落美軍直升機事件，表態要有所回應，引發市場對中東局勢憂慮。台股今（10）日開低走低，盤中賣壓持續湧現，加權指數一路下探，終場重挫1478.9點、跌幅3.31%，收在43225.54點，創台股史上…
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
台中海線大停電! 特高壓線路突跳脫影響逾14萬戶
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導台中海線又傳出大規模停電事件，下午2點多，包含台中大甲、沙鹿、清水一帶，無預警停電，有學生上課到一半陷入一片漆黑，用手機打燈上課，台灣大道沒有紅綠燈，行車往來受到影響。台電獲報查修，發現是，161kV白線特高壓線路發生跳脫，經過近30分鐘搶修全數復電，一度影響用電戶數14萬多戶。
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，