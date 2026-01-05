台股＋台積電創新高...李鎮宇分析主因「台積電1/15將釋放利多」：AI趨勢持續、預料台股今年上看3萬5千點

台股、台積電今（5）日雙雙創下新高，台新新光金控首席經濟學家、《放言》專欄作家李鎮宇分析，最主要是市場預期台積電1/15將釋出非常正面利多，而成交量放大，然因盤勢紅盤，仍在可控範圍，「AI硬體建設的趨勢持續下，預料今年台股仍有高點可期，今年上看35000點。」

「台股及台積電今日為何大暴衝？」李鎮宇解析，最主要是市場預期台積電1/15將釋出非常正面利多，尤其是今年資本支出將高達550億（市場預估僅500億），此外法人普遍對元月作夢行情，企業年度展望樂觀預期。

廣告 廣告

李鎮宇表示，成交量放大，然因盤勢紅盤，仍在可控範圍。

他指出，今日台股衝破30,000點，目前已高達30277點，漲幅3.17%，成交量預估7500億，目前仍在可控範圍，超過8000億，收黑才是短期警訊。

另外，台積電跳空大漲達到1695元，創歷史新高，漲幅6.62%。李鎮宇表示，台積電法說1/15日登場，受先進製程傳將漲價，預期資本支出調高，先進製程及封裝產能擴產帶動下，看好相關廠務、先進封裝設備、先進製程設備材料，半導體特用化學類股表現。



李鎮宇最後直言，「AI硬體建設的趨勢持續下，預料今年台股仍有高點可期，今年上看35000點。」

（圖片來源：新聞放鞭炮、網路）

更多放言報導

中研院院長任命陳建仁、曹進平升任漢翔董事長...李鎮宇指符合賴清德「政策主軸」：替生技與國防產業放對關鍵人物

普發是民心所向！僅剩287萬人未領…台新新光首席經濟學家李鎮宇：賴正府對超徵運用要有整套規劃…需要各部會橫向協調