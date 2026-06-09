台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣

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財經中心／綜合報導

台股8日大跌1568點。（示意圖／資料照）

台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日受到美股反彈帶動，台股強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌勢。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。

狄驤在臉書表示，台股今日彷彿船過水無痕，幾乎收復所有跌勢，很多人好奇，台股的籌碼是否已經清乾淨了，為何才跌一根長黑就有人快斷頭？其實重點在於槓桿資金。

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狄驤解釋，槓桿像是雙面刃，過去台股一路大漲就要歸功於槓桿，台股短線直接殺破季線也是因為槓桿，因此並非所有槓桿都是壞事，重點是整體環境健康，支撐股市走下去。

台股一日就幾乎收復所有跌勢。（示意圖／資料照）

狄驤進一步提到，股市內的槓桿包括信貸、股票或房屋質押借貸、融資與期貨等，正常一次下跌將近3000點，維持率大幅縮水後，槓桿投資人就必須賣其他資產來籌錢，即使還沒斷頭，也要為了避免斷頭做準備。而健康市場就是把市場內高槓桿的潛在賣壓消除，賣股籌錢就是潛在賣壓快速消失的發展，也有利於股市穩健走高，在盤勢上的表現就是「乖離收斂」。

狄驤指出，主觀上會有很多投資人擔心的各種利空或陰謀論，但根據客觀數據可以得知，市場過熱及高槓桿的狀況開始改善，下行風險愈來愈小，逢低站買方風險降低，就值得嘗試佈局。但他也提醒，要長存於股海並不難，重點是時刻控制好部位，避免自己面臨保證金危機，又或是陷入不理性的狀況。

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