台股一度失守3萬點！高低相差574點 強勢ETF出列
台股今天早盤一度急殺，下跌435點，甚至跌破3萬點，就在市場大驚失色之際，行情突然又拉升，一度翻紅拉上30500點，高低點相差574點。終場小跌71點，跌幅0.24%，指數收在30288點，守住3萬點大關，成交量6774億元。
累計本週台股仍大漲939點，週線連3紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7799.57億元。
三大法人僅有自營商本週站在買方，連續第7週買超188.99億元，外資與投信雙雙站在調節方，外資賣超418.69億元，投信連續3週減持217.16億元，三大法人合計賣超446.86億元。
展望後市，國泰台灣科技龍頭（00881）經理人蘇鼎宇指出，一月以來隨著外資陸續調高台積電目標價，另一個值得關注的即是鴻海表現，受到AI伺服器出貨暢旺及折疊iPhone等多個利多因素加持，高盛預估未來鴻海營收有望大幅成長，給予極高評價並將其列入優先買進名單，摩根士丹利亦上調鴻海EPS（每股盈餘）。
00881追蹤指數精選的成份股中，台積電和鴻海佔比即高達50%，從2025整年度00881報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，即可看出00881優異表現。
00881每年1月、8月除息，最近一次即將在1月20日除息，參與配息最後申購日為19日，本次股息將於2月12日過年前發放，預計約27萬股民可受惠。
00881經理人蘇鼎宇表示，台股今年春節休市長達11天，從2月12日開始到2月22日止，金馬年開盤日為2月23日，投資人可積極把握過年前有望迎來的的紅包行情。
至於哪些ETF有機會從蛇年旺到金馬年？蘇鼎宇認為，台股兩大支撐半導體、金融今年表現都可期待，特別是生成式AI已經從2022年第四季火熱至今，各國競相角逐主權AI地位，今年很可能就是消費端AI發展的重要關鍵轉折，可預見的是AI走入人類生活是必然趨勢，台灣的半導體產業至少具備3-5年的成長動能，這也是打包30檔台灣大型科技半導體領導品牌ETF：國泰台灣科技龍頭（00881）的最大優勢，不用準備百萬元買台積電，00881目前股價約34.44元，每張3萬多元，小資族也能輕鬆參與台灣AI半導體產業的龐大商機。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，市場樂觀預期，且2奈米級製程已於2025年第四季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極(GAA)奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail(SPR)背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片。
市場預估在2、3、5奈米製程量產與產能持續滿載之下，2024年至2029年晶圓龍頭大廠AI相關收入年的複合成長率預估將達60%之多。
郭明玉表示，看好AI驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近1兆美元，年增幅達26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。
蛇年封關正式進入倒數一個月，市場期待能有豐厚的紅包行情，郭明玉分析，統計15年來各月份台股表現，以1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月分，平均約有2%的中位數漲幅，且在聖誕與新年假期後法人資金歸隊，外資流動更為正面，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續2026年以來的多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪。
郭明玉建議趁修正乖離拉回整理時逢低布局，可聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊，非電族群宜鎖定特用化學、軍工、機械零組件、金融保險等。
盤點今年以來績效最好的十檔股票ETF（不分海內外），漲幅8.2％起跳，其中，第一金太空衛星ETF(00910)上漲14.05%，收盤上漲2.08%，是發行以來首度站上50元，漲幅超越台積電與台股槓桿型ETF。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026年開年，太空衛星個股出現股價暴走，其中最強勢的個股像是美國從事自動地球衛星觀測的衛星邏輯(Satellogic)，受惠取得高頻監控長約，及NextGen篟星平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。
另外，像是這兩年一直有強勁表現的火箭實驗室 (Rocket Labs)，2025年底剛剛簽下8億美元的衛星追蹤合約，是2024年營收的1.5倍；2026年可觀察該公司Neutron中大型火箭的首飛，若成功，可望打破今年將掛牌的SpaceX在中型發射領域的市場壟斷，強化商業競爭力。
曾萬勝指出，行星實驗室 (Planet Labs)最新財報顯示，年營收年增33%，積壓待去化訂單達7.34億美元，公司已由虧轉盈，目前更積極著重在將衛星影像結合AI判別，提供使用方可預測性的情資服務，市場看好2026年利潤大爆發；AST太空通訊(AST Spacemobile)則正式進入商業落地期，透過與電信商AT&T、Verizon等合作拓展商業服務，將手邊12億美元現金佈建於次世代衛星發射、直接連網服務等，營收可望從研發期邁向大規模商業營運。
曾萬勝提醒，今年影響太空衛星股價表現的幾個重點必須特別留意，像是火箭商發射失敗的成本，這對於高資本投資的中型企業影響大；SpaceX掛牌帶來的比價效應及資金排擠效應，都要觀察對相關個股的後市影響；政策影響留意川普大力祭出「蘿蔔加棒子」，一方面點名股息及股票回購的限制令、及管理階層的薪資上限令等，一方面又加碼國防、航太預算等，這些消息在股價攻高階段，帶來震盪及波動加大壓力。
曾萬勝指出，太空衛星股性活潑，對於穩健投資人適合作為衛星配置，可採取波段操作策略；對於積極投資人，則適合追求長線太空發展紅利，不妨採定期定額投資，或在回檔時採取加碼投資策略。
如果單看台股ETF，今年以來績效最好的前5檔被動式，績效6.8％起跳，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，全都是半導體相關ETF。
至於主動式台股ETF，漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現較佳。
新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，當全球進入實體AI階段，背後仍極需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，所帶來的半導體產業結構性轉變極大，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產、成熟製程景氣回升重返成長軌道、矽晶圓、記憶體等超級周期啟動、及未來邊緣AI裝置成長驅動下，各企業ASIC自研晶片商機將更加百花齊放。
詹佳峯建議可持續鎖定半導體ETF進行中長期配置，更有效率參與實體AI結構性成長潛力，鎖住台灣電子產業未來黃金10年的新商機、新機會。
群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。
更多品觀點報導
南山人壽支持伯拉罕北勢群部落共生計畫3年 攜手信義房屋關懷原鄉
凱基金2025自結EPS為1.74元 外匯價格變動準備金提59.2億
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 71
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 11 小時前 ・ 8
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 15
民眾黨驚爆鬧分裂！「這2人」不滿陳昭姿未辭立委 黃國昌鬆口說了
即時中心／黃于庭報導為了協助民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，前黨魁柯文哲日前往陪同拜會藍綠黨團。外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，是否會如期卸任；另黨內也傳出雜音，立委林國成暗酸「考試不及格的人就要留任」，立委麥玉珍也表示，拉長任期法案就會自動過？對此，黨主席黃國昌不認為黨內有歧見，並表示自己接任黨主席以來，就一直按照制度走。民視 ・ 3 小時前 ・ 57
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 49
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 12 小時前 ・ 2
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 196
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 21
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 4
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 473
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 186
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 18
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1