台股一度失守3萬點！高低相差574點 強勢ETF出列

台股今天早盤一度急殺，下跌435點，甚至跌破3萬點，就在市場大驚失色之際，行情突然又拉升，一度翻紅拉上30500點，高低點相差574點。終場小跌71點，跌幅0.24%，指數收在30288點，守住3萬點大關，成交量6774億元。

累計本週台股仍大漲939點，週線連3紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7799.57億元。

三大法人僅有自營商本週站在買方，連續第7週買超188.99億元，外資與投信雙雙站在調節方，外資賣超418.69億元，投信連續3週減持217.16億元，三大法人合計賣超446.86億元。

展望後市，國泰台灣科技龍頭（00881）經理人蘇鼎宇指出，一月以來隨著外資陸續調高台積電目標價，另一個值得關注的即是鴻海表現，受到AI伺服器出貨暢旺及折疊iPhone等多個利多因素加持，高盛預估未來鴻海營收有望大幅成長，給予極高評價並將其列入優先買進名單，摩根士丹利亦上調鴻海EPS（每股盈餘）。

00881追蹤指數精選的成份股中，台積電和鴻海佔比即高達50%，從2025整年度00881報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，即可看出00881優異表現。

00881每年1月、8月除息，最近一次即將在1月20日除息，參與配息最後申購日為19日，本次股息將於2月12日過年前發放，預計約27萬股民可受惠。

00881經理人蘇鼎宇表示，台股今年春節休市長達11天，從2月12日開始到2月22日止，金馬年開盤日為2月23日，投資人可積極把握過年前有望迎來的的紅包行情。

至於哪些ETF有機會從蛇年旺到金馬年？蘇鼎宇認為，台股兩大支撐半導體、金融今年表現都可期待，特別是生成式AI已經從2022年第四季火熱至今，各國競相角逐主權AI地位，今年很可能就是消費端AI發展的重要關鍵轉折，可預見的是AI走入人類生活是必然趨勢，台灣的半導體產業至少具備3-5年的成長動能，這也是打包30檔台灣大型科技半導體領導品牌ETF：國泰台灣科技龍頭（00881）的最大優勢，不用準備百萬元買台積電，00881目前股價約34.44元，每張3萬多元，小資族也能輕鬆參與台灣AI半導體產業的龐大商機。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，市場樂觀預期，且2奈米級製程已於2025年第四季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極(GAA)奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail(SPR)背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片。

市場預估在2、3、5奈米製程量產與產能持續滿載之下，2024年至2029年晶圓龍頭大廠AI相關收入年的複合成長率預估將達60%之多。

郭明玉表示，看好AI驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近1兆美元，年增幅達26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。

蛇年封關正式進入倒數一個月，市場期待能有豐厚的紅包行情，郭明玉分析，統計15年來各月份台股表現，以1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月分，平均約有2%的中位數漲幅，且在聖誕與新年假期後法人資金歸隊，外資流動更為正面，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續2026年以來的多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪。

郭明玉建議趁修正乖離拉回整理時逢低布局，可聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊，非電族群宜鎖定特用化學、軍工、機械零組件、金融保險等。

盤點今年以來績效最好的十檔股票ETF（不分海內外），漲幅8.2％起跳，其中，第一金太空衛星ETF(00910)上漲14.05%，收盤上漲2.08%，是發行以來首度站上50元，漲幅超越台積電與台股槓桿型ETF。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026年開年，太空衛星個股出現股價暴走，其中最強勢的個股像是美國從事自動地球衛星觀測的衛星邏輯(Satellogic)，受惠取得高頻監控長約，及NextGen篟星平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。

另外，像是這兩年一直有強勁表現的火箭實驗室 (Rocket Labs)，2025年底剛剛簽下8億美元的衛星追蹤合約，是2024年營收的1.5倍；2026年可觀察該公司Neutron中大型火箭的首飛，若成功，可望打破今年將掛牌的SpaceX在中型發射領域的市場壟斷，強化商業競爭力。

曾萬勝指出，行星實驗室 (Planet Labs)最新財報顯示，年營收年增33%，積壓待去化訂單達7.34億美元，公司已由虧轉盈，目前更積極著重在將衛星影像結合AI判別，提供使用方可預測性的情資服務，市場看好2026年利潤大爆發；AST太空通訊(AST Spacemobile)則正式進入商業落地期，透過與電信商AT&T、Verizon等合作拓展商業服務，將手邊12億美元現金佈建於次世代衛星發射、直接連網服務等，營收可望從研發期邁向大規模商業營運。

曾萬勝提醒，今年影響太空衛星股價表現的幾個重點必須特別留意，像是火箭商發射失敗的成本，這對於高資本投資的中型企業影響大；SpaceX掛牌帶來的比價效應及資金排擠效應，都要觀察對相關個股的後市影響；政策影響留意川普大力祭出「蘿蔔加棒子」，一方面點名股息及股票回購的限制令、及管理階層的薪資上限令等，一方面又加碼國防、航太預算等，這些消息在股價攻高階段，帶來震盪及波動加大壓力。

曾萬勝指出，太空衛星股性活潑，對於穩健投資人適合作為衛星配置，可採取波段操作策略；對於積極投資人，則適合追求長線太空發展紅利，不妨採定期定額投資，或在回檔時採取加碼投資策略。

如果單看台股ETF，今年以來績效最好的前5檔被動式，績效6.8％起跳，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，全都是半導體相關ETF。

至於主動式台股ETF，漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現較佳。

新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，當全球進入實體AI階段，背後仍極需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，所帶來的半導體產業結構性轉變極大，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產、成熟製程景氣回升重返成長軌道、矽晶圓、記憶體等超級周期啟動、及未來邊緣AI裝置成長驅動下，各企業ASIC自研晶片商機將更加百花齊放。

詹佳峯建議可持續鎖定半導體ETF進行中長期配置，更有效率參與實體AI結構性成長潛力，鎖住台灣電子產業未來黃金10年的新商機、新機會。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

