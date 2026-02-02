台股一度急殺回測月線台股修正真兇曝光 月線保衛戰成台股能否止穩成關鍵
台股今（2）日延續賣壓，大盤早盤一度重挫近650點，最低來到31359.95點，短短三個交易日內快速回測月線。自前波創下高點32996.03點後開始下跌算，盤中最大跌幅一度大至1636.08點，修正速度相當驚人。不過，隨著低接買盤於中午過後進場，跌勢逐步收斂，跌點回縮至約460點附近，終場收在31624.03點，下跌439.72點，跌幅1.37%。
今日這波修正的導火線，仍來自美國政策方向與通膨預期的雙重夾擊。上週美國總統川普提名偏鷹派的Kevin Warsh為聯準會主席候選人，市場原本高度樂觀的降息想像迅速降溫。再加上美國生產者物價指數（PPI）月增率由0.2%跳升至0.5%，顯示通膨黏性仍在，美元轉強，風險性資產同步承壓。
外圍市場同步轉弱，美股主要指數全面收低，其中以科技股為主的費城半導體指數重挫3.87%，成為漲多後台股今日續跌的重要背景。資金撤離高波動資產，金、銀等貴金屬出現急殺，比特幣跌破8萬美元整數關卡，目前在7.5萬美元附近震盪，市場風險偏好明顯降溫。
回到台股盤面，結構其實比指數更冷。今天共有199家上市櫃公司股價創下近月新低，顯示修正並非僅是指數回檔，而是個股全面承壓。權值股中，台積電 仍是多空關鍵，雖然盤中同樣走弱，但跌幅不斷收斂，顯示低檔承接力道進場，也成為指數在午盤後能縮小跌點的重要支撐來源。
整體來看，這一波急跌更像是對「降息過度期待」的修正，加上台股先前漲幅已大、時序接近農曆年前，市場出現自然整理並不意外。
瑞源投顧分析師林儒毅指出，後續美國是否再度面臨政府關門危機，以及美伊情勢反覆，是今日美股開盤後的重要因素，也是影響國際市場的重要變數。台股能否等來反彈？指數是否能在月線附近站穩？仍需觀察美股走勢，走勢將決定這波下跌是情緒性震盪，還是修正行情的延伸？他也提醒，可留意恐慌指數（VIX），只要未明顯升破20，市場仍屬可控範圍。
盤面進一步攤開來看，今日台指重挫的「兇手」其實相當集中。台積電、台達電、南亞科、聯發科、鴻海五大權值股同步走弱，成為下拉台指的主犯集團，單靠這五檔，就幾乎包辦了指數的大半跌點。
即使盤面上部分題材股仍有撐住表現，例如散熱族群相對抗跌，個別個股甚至逆勢守紅，但在權值股帶頭下殺之下，市場資金明顯無力回天。指數型賣壓一出，防禦型題材只能「撐住不跌」，卻難以扭轉整體盤勢方向。
獨家／全台房市烙屎只有北士科在漲還外溢 房產專家： 輝達與北市府簽約後估再漲5-8%
輝達效應改寫北市房價版圖 北士科會漲到哪？ 房產專家：漸往大安蛋黃區價格靠攏
黃仁勳來台房價先表態 北士科新高每坪157萬元預售屋賣光光
台8女星爆出E奶色誘黃少祺！男神羞到起「生理反應」 自豪巨乳有如「三顆頭」
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...
本周【投資早知道】聚焦在2月除息ETF登場，債券型年化配息率最高達9%；美三大就業指標出爐，投資人關注Fed利率路徑；以及外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉，台股投資人緊盯資金動能。
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於記憶體缺貨潮保持強勢，相關族群營運前景樂觀，吸引大量資金挹注，股價因而水漲船高，記憶體一哥南亞科（2408）上周...
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股衝破3萬2千點！上週（1月26日至30日）收在32,063.75點，週漲102.24點（+0.32%），上櫃上市公司共有擎亞（8096）、東典光...
農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI、記憶體、先進製程市場保持旺盛，矽晶圓需求有望在今年強勢回熱，並於明年持續成長，指標廠環球晶（6488）預計能...
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
PGIM保德信基金經理人郭明玉分析，台股雖近期漲多拉回，技術面仍強勢，指數站穩10日均線，受多方題材支撐。然季年線乖離率偏高、下跌家數多於上漲，凸顯強中透弱，加上地緣政治及春節資金需求，短期波動恐加劇。下週美股超級財報週，AI大廠財報將牽動台股供應鏈情緒。產業面，微軟Maia 200推升自研晶片熱潮，雲端業者與晶圓代工龍頭深化先進製程合作，相關設備、材料廠皆受惠。展望未來，先進製程擴產循環將放大獲利動能，全球CSP擴大AI投資，台灣供應鏈全面受惠。預估台廠2026年獲利有望年增20%，本益比上修至19-20倍，推升台股指數創新高。
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（1/30）終場以32063.75點作收，重挫472.52點、跌幅1.45%，證交所公布21檔注意股，包括記憶體族群南亞科...
金銀價格大跳水！受美國總統川普宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下屆Fed主席消息影響，金銀價格30日出現數十年來單日最大跌幅，黃金跌破4900美元大關，白銀則來到約85美元。今（2）日金價再度下挫來到4712美元，跌幅逾4%，白銀也下跌至83美元，跌幅逾2%。