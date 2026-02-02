台股一度急殺回測月線台股修正真兇曝光 月線保衛戰成台股能否止穩成關鍵

台股短短三個交易日快速回測月線，今日台股盤中一度重挫近650點，午盤台積電有買盤承接，跌勢收斂。

台股今（2）日延續賣壓，大盤早盤一度重挫近650點，最低來到31359.95點，短短三個交易日內快速回測月線。自前波創下高點32996.03點後開始下跌算，盤中最大跌幅一度大至1636.08點，修正速度相當驚人。不過，隨著低接買盤於中午過後進場，跌勢逐步收斂，跌點回縮至約460點附近，終場收在31624.03點，下跌439.72點，跌幅1.37%。

今日這波修正的導火線，仍來自美國政策方向與通膨預期的雙重夾擊。上週美國總統川普提名偏鷹派的Kevin Warsh為聯準會主席候選人，市場原本高度樂觀的降息想像迅速降溫。再加上美國生產者物價指數（PPI）月增率由0.2%跳升至0.5%，顯示通膨黏性仍在，美元轉強，風險性資產同步承壓。

廣告 廣告

外圍市場同步轉弱，美股主要指數全面收低，其中以科技股為主的費城半導體指數重挫3.87%，成為漲多後台股今日續跌的重要背景。資金撤離高波動資產，金、銀等貴金屬出現急殺，比特幣跌破8萬美元整數關卡，目前在7.5萬美元附近震盪，市場風險偏好明顯降溫。

回到台股盤面，結構其實比指數更冷。今天共有199家上市櫃公司股價創下近月新低，顯示修正並非僅是指數回檔，而是個股全面承壓。權值股中，台積電 仍是多空關鍵，雖然盤中同樣走弱，但跌幅不斷收斂，顯示低檔承接力道進場，也成為指數在午盤後能縮小跌點的重要支撐來源。

整體來看，這一波急跌更像是對「降息過度期待」的修正，加上台股先前漲幅已大、時序接近農曆年前，市場出現自然整理並不意外。

瑞源投顧分析師林儒毅指出，後續美國是否再度面臨政府關門危機，以及美伊情勢反覆，是今日美股開盤後的重要因素，也是影響國際市場的重要變數。台股能否等來反彈？指數是否能在月線附近站穩？仍需觀察美股走勢，走勢將決定這波下跌是情緒性震盪，還是修正行情的延伸？他也提醒，可留意恐慌指數（VIX），只要未明顯升破20，市場仍屬可控範圍。

盤面進一步攤開來看，今日台指重挫的「兇手」其實相當集中。台積電、台達電、南亞科、聯發科、鴻海五大權值股同步走弱，成為下拉台指的主犯集團，單靠這五檔，就幾乎包辦了指數的大半跌點。

即使盤面上部分題材股仍有撐住表現，例如散熱族群相對抗跌，個別個股甚至逆勢守紅，但在權值股帶頭下殺之下，市場資金明顯無力回天。指數型賣壓一出，防禦型題材只能「撐住不跌」，卻難以扭轉整體盤勢方向。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／全台房市烙屎只有北士科在漲還外溢 房產專家： 輝達與北市府簽約後估再漲5-8%

輝達效應改寫北市房價版圖 北士科會漲到哪？ 房產專家：漸往大安蛋黃區價格靠攏

黃仁勳來台房價先表態 北士科新高每坪157萬元預售屋賣光光

台8女星爆出E奶色誘黃少祺！男神羞到起「生理反應」 自豪巨乳有如「三顆頭」