台股一月氣勢如虹 國泰金調查：近4成民眾預期上半年低點破2萬5

國泰金控一月調查指出，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅回升，57% 預期 2026 年經濟成長率高於 3%，52% 民眾預期通膨高於 2%。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 國泰金控（2882）今（20）日公布今年元月份「國民經濟信心調查」，結果顯示，聯準會（Fed）去年 12 月降息為資金環境保持偏寬鬆狀態，市場正面看待今（2026）年企業獲利持續受 AI 發展提振，加上近期國際股市及台股走揚。民眾對於台股的樂觀指數上升至 37，風險偏好指數同步走強至 23.9，均於調查以來相對高位。

針對 2026 上半年台股高點預期，國泰金控調查指出，32% 的人認為，指數上半年高點將介於 30,000～31,000 點區間，17% 預期高點會超過 31,000 點。且合計有 49% 認為，今年上半年指數高點會落於 30,000 點之上；至於低點會到哪，23% 的人預期會落在 27,000 點之上，為最高比例；但合計有 39% 預期，上半年低點可能會跌破 25,000 點，其中 12% 認為會跌破 23,000 點。

隨著股市上漲帶來的財富增加效益，民眾的景氣展望樂觀指數與消費意願微幅回升。國泰金控調查指出，隨國發會最新公布的 11 月景氣對策信號續亮「黃紅燈」，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈現上升，反應景氣仍呈穩健成長。調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至 2.0，展望樂觀指數回升至 -0.1。大額消費意願指數上升至 11.7，耐久財消費意願指數回升至 -9.6。另方面，買房意願回落至 -42.2，而賣房意願指數微幅回升至 -33.5。

2025 年 AI、高效能運算（HPC）及半導體需求強勁帶動出口，推動整體經濟表現亮眼，尤其電子零組件和資通訊產品出口爆發。多數機構普遍預估強勁，GDP 成長率可達 7% 以上，創下近 15 年新高。

至於今年經濟表現，國泰金控調查顯示，民眾對今年經濟成長率的平均預期值 3.06%，其中 57% 認為，今年經濟成長率仍會高於 3%；對於通膨（CPI）的平均預期則為 2.17%，其中 52% 認為，今年通膨會高於 2%。相比於主計總處於去年 11/28 日預估的今年經濟成長率 3.54%，通膨率 1.61%，民眾對今年的經濟成長預估略偏保守，對通膨預期則依舊較高。

