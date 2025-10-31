「台股、美股恐震盪！」專家點出3大衝擊因素：被壓抑的這類股將受惠

全球矚目的「川習會」於30日登場，美中兩國領導人久違會面，成為國際政經焦點。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YouTube頻道指出，30日有三大因素，不僅影響盤面，也可能左右後續台股走勢。第一個因素是聯準會的利率決策，符合市場預期降息1碼，這是今年的第二次降息。消息公布後，S&P500直接殺下來，後續資金行情泡湯；同時，公債殖利率上升，代表公債價格下跌，也對市場造成壓力。

蔡明彰指出，第二個因素是CSP廠的財報表現呈現「一好兩壞」。好消息是Google第3季財報優於預期，並將全年資本支出調高至930億美元；壞消息則是Meta上季獲利大減8成，明年資本支出預計在800~850億美元，以及微軟雲端收入低於預期，上季AI支出創新高。

廣告 廣告

蔡明彰提到，從股價表現來看，盤後Google上漲6%，今年YTD大概有45%，若30日盤後再漲5~6%，在科技七大巨頭中表現將相當亮眼；而微軟盤後下跌3%、Meta下跌6%。他指出，「一好兩壞」整體對台股AI板塊而言屬中性。

蔡明彰續指，對於AI股票來講最在意的就是，CSP廠趕快把資本支出再提升上去，所以看這3家AI資本支出往上，對我們來說是好，但台灣AI股票漲了很多，抵銷之後變成中性。因此，他建議投資人假如對AI股票仍有高度興趣，最近要拉回再承接，不要用追的。

蔡明彰表示，第三個因素是川習會。回顧自2018年關稅戰以來的股市表現，上證指數僅上漲21.5%，香港恆生則倒跌11.4%；美國股市以S&P500做指標，年K線顯示自關稅戰以來大漲157.8%，所以關稅戰一打，中國受害、美國受惠，那台灣跟著美國系統，台股大概從1萬點到現在漲了167.4%。

蔡明彰說明，所以30日的川習會把關稅戰退回川普2.0，也就是今年川普就職前，然後再抓到川普1.0，假如有一些成果誰受惠，當然被壓抑的陸港股受惠，漲多的台股、美股可能震盪一下。

更多風傳媒報導

