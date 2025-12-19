台股、美股有新利多？美11月CPI意外放緩 專家看好「第二隻腳」有望成立

美國政府18日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，低於市場預期的3%，也較9月的3%明顯回落，此一數據激起市場對通膨降溫的期待，同時增加了對聯準會降息的預期。受此消息帶動，美股18日開盤後大幅上漲，道瓊指數一度飆升超過300點，台積電ADR漲幅也達2.63%。對此，財經作家狄驤指出，台美股已回測至支撐位，低檔利多正是他最喜歡的狀況，「有機會看到第二隻腳成立。」

這是今年11月以來美國勞工部統計局（BLS）公布的首份通膨數據，由於美國政府截至11月13日才結束長達43天的停擺，BLS因此無法提供CPI的月度比較。而美國9月CPI及核心CPI年增率均為3%。

由於通膨與就業數據缺失，報告的準確性受到質疑，也增加了聯準會貨幣政策決策的難度。美國勞工部坦言，無法就如何解讀缺失的10月數據提供具體指導。

狄驤在臉書發文指出，關稅對通膨的影響已經消化的差不多，重點是企業不輕易轉嫁成本，這是這幾個月以來CPI反常上不去的主因。他提到，雖然有不少聲音說CPI數據參考價值低，但實際上也沒有更權威的數據可以參考，聯準會與市場還是會以這些數據為主。

他也強調，另一個重點是，台美股又回測到了支撐，低檔利多算是他最喜歡的狀況，有機會看到第二隻腳成立。

