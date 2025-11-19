台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。
蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行情很好的時候借錢來做信用、融資，賺的盆滿缽滿，反過來，當行情下殺的時候都睡不著覺了。」
蔡明彰形容，周二（18日）盤面只有一個字「殺」，大盤一度下跌近700點；而今日台指期結算一個字「等」，等明（20）日兩大數據：輝達財報、美國非農就業報告。
蔡明彰回顧，過去台股漲1萬點，用了30年，從1990年不到3000點，到新冠肺炎的2020年過了12682的歷史高點，然後到達13000點，花了超過30年。但這次是用了半年時間，從4月對等關稅的低點1萬7，到這波高點28554，超過一萬點只用了半年，所以這半年當中漲幅這麼大會累積很多籌碼問題，所以台股上半場是基本面，下半場看籌碼。
蔡明彰分析，目前大盤從最高的28554點到最近26756點，修正了6.9%，然後融資周二減了40幾億，但我們不是只看一天的籌碼，要看一段時間，從融資最高的3140億到現在3063億，只有減掉2.5%，會發現融資再減，但這個速度跟大盤修正幅度遠遠不及。
此外，蔡明彰指出，自2022年以來，美國科技股在各季度財報發布區間幾乎未出現下跌，主導力量在AI，而龍頭則是輝達。此次輝達即將公布財報，那斯達克大概漲了3.5%，上一次漲了13%。根據這個觀察，明年2月下旬前，台美科技股的最佳布局時機可能集中在今年12月中下旬至明年1月。
更多風傳媒報導
其他人也在看
台股為何重挫近700點？專家提醒本周留意一關鍵警訊：恐出現恐慌性賣壓
台股今（18）日在權值股與高價AI股全面走弱的影響下重挫近700點，市場關注明日是否有機會止穩。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，美股與台股目前都「高處不勝寒」，假如買進的成本是28K，恐怕會非常辛苦，緣由在於AI泡沫的疑慮浮上檯面，相關個股正在進行壓力測試。首先看美股部分，蔡明彰在個人YT說明，標普500與那斯達克在周一的跌幅其實不大，都不到1%，但關鍵在......風傳媒 ・ 1 天前
摩根投信：美股波動驟升 尋找長線報酬機會
【記者柯安聰台北報導】近期美股再次出現震盪，過去1週以來，S 500指數下跌3.35%，那斯達克指數下跌幅度也達4.41%，費城半導體指數在同期更是下跌6.14%。摩根大美國領先科技主動式ETF基...自立晚報 ・ 42 分鐘前
輝達股票遭大戶清倉 後市分析一次看！
一夜之間，大家都在賣輝達。熟諳科技業操盤手「萬鈞法人視野」粉專寫道：這兩天你打開新聞，看到的關鍵字大概是這幾個：Thiel (科技大佬Peter Thiel)清倉、橋水減碼、軟銀獲利了結，再配上美國公共債務創高、長天期殖利率拉升、地緣政治升溫、央行反覆進場干預，然後結論是：系統性風險在升高，聰明錢開始對高估值科技股踩煞車。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
共軍真的要打了？美國會報告出爐：中國「這3個時間點」恐犯台
即時中心／高睿鴻報導中國武力犯台的可能性，似乎逐漸遞增；最近美國國會更曬出報告，直指「共軍可能犯台的3個時間點」，分別為2027年、2035年與2049年。該報告甚至提到，中國光是近1年就猛建約350個洲際飛彈發射井、核彈頭儲備量更是增加20%；總的來看，該國的軍事建設力，更已來到「戰時狀態」，恐削弱美國嚇阻中國侵略的效果、美國長期於印太地區的威懾優勢也會下滑。民視 ・ 13 小時前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股跌176點
（中央社台北19日電）台北股市今天開低走低，收盤跌176點，為26580.12點，跌幅0.66%，成交金額新台幣4943.38億元。中央社 ・ 12 小時前
和太子集團淵源在哪？姚惠珍全說了 連轟《壹蘋》老闆10問題：是否認識陳志？
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」涉嫌在台洗錢案越滾越大，從媒體轉戰名嘴的姚惠珍昨（18）日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」，影射壹...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
先進半導體設備等18項 新增出口管制
經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共十八項，包括高階３Ｄ列印設備、先進半導體設備、量子電腦等三類，...聯合新聞網 ・ 1 天前
華航合作全台首架迪士尼彩繪機 首航台北洛杉磯
（中央社記者江明晏台北19日電）中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天出廠，首航台北洛杉磯，董事長高星潢表示，這是全台第一架迪士尼彩繪機，主要派飛台北洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等航點，未來與迪士尼也會推出更多合作。中央社 ・ 14 小時前
苗栗徵才釋800職缺助勞雇開薪雙贏
為協助求職者掌握年終就業良機，並協助企業延攬新血，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於22日（星期六）上午9點至下午一點，在苗栗縣立體育館（苗栗市中正路191號）辦理「開薪就業、蛇麼都OK！苗栗地區現場徵才活動」。此次活動為114年苗栗最後一場現場徵才，共集結22家知名企業、釋出超過八百個多元職缺，協助求職者在年終前順利尋職、轉職或重返職場，也為企業注入新的人力活水，讓勞雇雙方都能「開薪」又「開心」。隨著產業結構轉變，苗栗從傳統製造業、農業，逐步朝向高科技、綠能、航空產業、服務業等多元化發展，此次活動呼應苗栗產業趨勢，邀請多家指標企業參加，專注於航太及高規格應用領域的睿信電子，釋出技術員及品檢員職缺，高中(職)以上學歷、無經驗即可應徵；台灣最大汽車座椅設計與製造商友聯車材，誠 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
昔喊「上海找房子」被罵翻！侯佩岑IP閃現不藏了
娛樂中心／李汶臻報導陸委會、文化部日前就轉發中共官媒央視「台灣必歸」貼文的23位台灣藝人，展開通知與了解工作；尤其之前曾轉發過相關貼文的47歲女星侯佩岑，一舉一動持續受各界關注。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，IP定位顯示為「中國上海」。此外，由於她有段時間沒有上傳自拍視角，畫面曝光後吸引一眾粉絲湧入留言朝聖。民視 ・ 1 天前
FIFA公布最新排名 確定2026世界盃分組分檔
FIFA 官方於本期國際比賽日後公布最新世界排名，這份排名將直接作為11月20日晚間8點進行的世界盃洲際附加賽抽籤分檔依...Go Goal 勁球網 ・ 36 分鐘前
鄭黃會！鄭麗文控民進黨「見不得藍白合」：我們經得起各種挑戰或破壞
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行「以行動顧台灣 主席高峰會談」，鄭麗文在二輪發言時批評，民進黨見不得藍白合，未來一定會透過各種方式破壞，但她要向大家保證，台灣價值與精神絕對不會毀在民進黨手裡。此外，她也表示，藍白雖然是不同政黨，但未來合作自主性不會受到任何折扣，「我們不是為合作而合作，更不是為了位子」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
《產業》台積老將變內鬼？回鍋英特爾網揭疑點
【時報-台北電】繼日前台積電2奈米機密外洩日本東京威力科創後，又爆出層級更高的內鬼案！75歲的研發老將羅唯仁驚傳退休後，不僅重返老東家英特爾，更疑似以影印方式帶走台積電2奈米技術資料，各界討論炸鍋。由於層級之高，連知名半導體分析師陸行之都懷疑事有蹊蹺，不排除台積電投資英特爾前，先派先遣部隊探底的可能性。 台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，並重返老東家英特爾，除外傳台積電正在自行蒐證中，經濟部長龔明鑫昨（18）日也表示，已請同仁了解實際狀況，但後續作法尊重台積電，應由公司方面對外說明。 陸行之則在臉書發文指出，如果這是事實，不懂的是為何有些在台積電貢獻數十年光榮退休（不是跳槽，也不是被開除）的重要老幹部，總是老來入花叢，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊。 他更指出，難道這事情有貓膩，還是像大陸古裝劇的故事，是台積電為減少壟斷風險及地緣政治投資Intel前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？如果不是這樣，台積電怎麼樣也應該會根據2nm資料外洩而提告，還說到了台積電等級的國際商戰，有沒可能實情其實跟一般人時報資訊 ・ 15 小時前
台股明天剉咧等？台積電1400元撐住？分析師給2大訊號
台股今（18）日在權值股與高價 AI 股全面走弱下重挫近 700 點，市場關注明日是否有機會止穩。啟發投顧分析師白易弘今（18）日受訪分析，今日大跌「不是基本面轉壞，而是漲多後的自然修正」，但在美股尚未止穩前，台股明日仍偏向回落走勢。中時財經即時 ・ 1 天前
荷蘭認輸了? 經濟大臣稱已放棄干預安世半導體 交還公司控制權
[Newtalk新聞] 荷蘭經濟大臣卡雷曼斯今 ( 19 ) 日在社交媒體 X 上發聲明表示，已暫停對安世半導體的干預。 他說 : 「鑒於近期的事態發展，我認為現在是採取建設性步驟的正確時機。」 《彭博社》稱，這意味著安世半導體公司的控制權被交還給其中方所有者。 卡雷曼斯當地時間 13 日曾表示，荷蘭政府代表團將于「下周初」前往中國，尋求解決有關中國企業聞泰科技旗下安世半導體公司的問題。 安世半導體的一名員工走過該公司的無塵室。 圖：翻攝自騰訊網 中國商務部同日表示，安世半導體問題發生以來，中方一直本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，與荷方進行了多輪磋商，並同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。 荷蘭經濟事務部於今年 9 月底以可能危害荷蘭國家安全、安世半導體內部存在嚴重的治理缺陷為由，援引《商品供應法》直接接管了該公司，並暫停包含張學政在內多位中國籍管理人員的相關工作。查看原文更多Newtalk新聞報導禁日本水產後又凍牛肉磋商! 北京嗆 : 不撤回「台灣有事」將嚴厲堅決反制中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案新頭殼 ・ 6 小時前
台積老臣2奈米洩密案 童子賢曝其最大風險
[NOWnews今日新聞]台積電前資深副總羅唯仁近日傳出在離開台積電之前，帶走大量2奈米、A16、A14等先進製程資料，之後於今年10月火速回鍋英特爾老東家。對此，和碩董事長童子賢今（19）日表示，台...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
人氣ETF出列！半導體、科技、高息、市值型、主動式 快速掌握名單
下半年以來截至10月止，台股ETF定期定額買氣暢旺，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長，其中，有10檔高人氣台股ETF，10月出現每月扣款人數、筆數均較去年底呈「雙成長」態勢，品觀點 ・ 1 小時前
華航動物方城市2主題機長這樣！全台第一架迪士尼彩繪機首航台北飛洛杉磯
中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今 (19) 日正式出廠，是全台第一架迪士尼彩繪機！今日首航台北飛洛杉磯，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。超人氣主角胡尼克 （Nick Wilde）及哈茱蒂 （Judy Hopps）也驚喜現身。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
11月電子期金融期齊跌
（中央社台北18日電）台北股市今天下跌691.19點，收26756.12點。11月電子期收1591.55點，下跌46.3點，正價差3.75點；11月金融期收2199.8點，下跌18.2點，正價差5.21點。中央社 ・ 1 天前