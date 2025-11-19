台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著

台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。

蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行情很好的時候借錢來做信用、融資，賺的盆滿缽滿，反過來，當行情下殺的時候都睡不著覺了。」

蔡明彰形容，周二（18日）盤面只有一個字「殺」，大盤一度下跌近700點；而今日台指期結算一個字「等」，等明（20）日兩大數據：輝達財報、美國非農就業報告。

蔡明彰回顧，過去台股漲1萬點，用了30年，從1990年不到3000點，到新冠肺炎的2020年過了12682的歷史高點，然後到達13000點，花了超過30年。但這次是用了半年時間，從4月對等關稅的低點1萬7，到這波高點28554，超過一萬點只用了半年，所以這半年當中漲幅這麼大會累積很多籌碼問題，所以台股上半場是基本面，下半場看籌碼。

蔡明彰分析，目前大盤從最高的28554點到最近26756點，修正了6.9%，然後融資周二減了40幾億，但我們不是只看一天的籌碼，要看一段時間，從融資最高的3140億到現在3063億，只有減掉2.5%，會發現融資再減，但這個速度跟大盤修正幅度遠遠不及。

此外，蔡明彰指出，自2022年以來，美國科技股在各季度財報發布區間幾乎未出現下跌，主導力量在AI，而龍頭則是輝達。此次輝達即將公布財報，那斯達克大概漲了3.5%，上一次漲了13%。根據這個觀察，明年2月下旬前，台美科技股的最佳布局時機可能集中在今年12月中下旬至明年1月。

