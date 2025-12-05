台股、美股還能漲？下周聯準會降息在望 專家警告「一情況」利多出盡

美股美東時間周四（4日）微幅上揚，投資人正關注即將到來的聯準會年度最後一次利率決策會議。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，今年最關鍵的時刻將在下周四（12月10日），這是聯準會最後一場會議，也被視為最重要的一次。蔡明彰表示，目前美國總統川普幾乎已確定將任命白宮經濟委員會主席哈塞特出任下一任聯準會主席，而哈塞特被外界認為是鴿派人物，哈塞特現在的身分就是聯準會的「影子主席」。

蔡明彰在個人YT解釋，「影子主席」的意思是，主席就一個鮑爾，但另外一個明年5月準備接任，但他還沒有上任前，三不五時下指導棋。哈塞特現在尚非聯準會成員，居然講12月應該降息1碼，因為川普一直要壓低美國的利率，川普本來說會在聖誕節前宣布新任聯準會主席，現在往後延稱「等明年過完元旦再說」，這是什麼樣的心態？「川普一直想把美國股市的多頭行情，不要說一宣布聯準會主席，利多出盡，就跌了下來，最好形成一個跨年行情，從2025到2026年跨過去，說不定一跨過去，2026年還有元月的行情，我覺得川普心中是這個想法。」

蔡明彰提到，白宮經濟委員會是川普重要的經濟決策單位，假如哈塞特兼任聯準會主席後，美國現任財政部長貝森特將同時擔任白宮經濟委員會主席和財政部長，所以他們都已經喬好了。

至於為什麼美國一定要壓低利率，蔡明彰指出，美國到了11月沒有償還的國債規模首度突破30兆美元（約台幣1千兆），所以美國現在債台高築，美國現在聯邦利率接近4%，每年要支付的利息就超過1兆美金，這麼龐大的利息支出，壓的喘不過氣，所以一定要把利率給壓低。

蔡明彰表示，當利率壓低，回到股市操作面，美國股市可以發現就是一直講12月10日一定要降息，所以美國股市居高不下，台股就跟著美股的步伐，也下不來。但最近兩天，台股成交量明顯萎縮，甚至縮到3個月來最低水準，代表市場知道後面有個利多，有一個降息期待，但現在不願意加碼、不願意追高，所以形成「成交量的萎縮」。

蔡明彰強調，12月10日應該就是降息，現在要確定的就是一宣布降息後，聯準會的投票有12個委員，當然要降息要過半數，也就是6票以上，但萬一出來有4票（1/3）反對，這表示投票委員的意見是分歧的，這一分歧，股市利多出盡，包括美股跟台股。

