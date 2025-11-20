台股、美股都靠輝達翻牌！專家揭後續投資策略：掌握「一情況」可吃到大塊東坡肉
AI晶片龍頭輝達今（19）日公布最新財報，再度優於市場預期，在資料中心與AI伺服器需求強勁帶動下，營收與獲利同步創新高，也讓美股科技股信心明顯回溫。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，一瞬間利多齊出，輝達財報驚喜，搭配美國總統川普推遲半導體關稅，美股夜盤已經收復季線。他認為，這也呼應輝達財報出爐前的股市下跌，通常是不可多得的好機會。
「要掌握低成本優勢，好價格是被等出來的。」狄驤提到，這陣子追蹤的多個指標顯示，市場已經極度恐慌，甚至來到超賣區域，再搭配台股、美股回到支撐，屬於下檔有限，上檔空間拉高的發展。
狄驤指出，如果成功掌握低成本優勢，這時可以做的是續抱，然後進一步等待與觀察，突破壓力加碼，跌破關鍵支撐減碼，進可攻退可守，就算受傷也只是皮肉傷，但如果市場成功打底，就可以吃到一塊很大的東坡肉。
狄驤直言，聽起來很簡單，但市場上總有很多雜訊，會干擾投資人的思考與執行能力，所以掌握大趨勢與判斷雜訊非常重要。
