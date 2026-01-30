台股一路狂牛行情遇「攔路虎」！專家示警：一情況恐引發獲利了結

台股1月單月大漲近3600點，創史上最大單月漲點。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT指出，在漲幅過大、槓桿操作盛行及國際情勢升溫下，市場已出現明顯震盪。他形容，這個月台股像一頭狂牛，不斷地漲、不斷地跑，但現在遇到攔路虎，呼籲投資人應避免硬碰硬，適時調整策略。

蔡明彰分析，1月台股大漲主要是因槓桿操作明顯增加。他指出，集中市場融資餘額已達3800億元，若加計櫃買市場，整體融資水位創下18年新高，「很多人開槓桿借錢，大家都以為自己很厲害。」他提醒，在信用擴張情況下，盤勢對利空消息更加敏感，一旦出現變數，容易引發獲利了結。

在國際情勢方面，蔡明彰提到，因美國總統川普針對伊朗祭出強硬言論，中東情勢緊張，帶動避險資金湧入黃金，推升金價大幅上漲。他指出，黃金1月漲幅超過2成，金價一度快逼近歷史高點，1月份以來金價又漲了21%，這是黃金史上最瘋狂的一個月。不過他亦提醒，黃金急漲後出現快速拉回，這麼瘋狂了，一定會有賣壓，因此應當謹慎。

針對記憶體族群，蔡明彰表示，記憶體價格上漲過快，可能回過頭影響客戶採購意願，進而壓抑後續需求，「過了一陣子，客戶不買單，不來採購，記憶體的報價還能再漲嗎？」他指出，市場應留意價格上漲是否壓縮手機、筆電等終端產品的需求。以蘋果為例，儘管蘋果財報與財測優於預期，股價盤後反而轉為整理，蔡明彰認為，此現象反應市場對零組件成本上升、特別是記憶體價格上漲的疑慮，擔心其壓縮終端產品毛利。

展望後市，蔡明彰表示，市場焦點將轉向Google等科技巨頭的後續財報狀況，Google在周四的美股盤中是改寫新高，但收盤壓下來，顯示市場態度仍偏審慎。他認為，若Google後續發展穩健，有望帶動相關TPU與光通訊族群。

