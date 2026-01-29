台股一路衝高！最新處置股名單出爐 3個股要關到年後

台股指數一路衝高、逼近3萬3千點，主管機關也同步啟動降溫機制。（示意圖／翻攝自pixabay）





台股指數一路衝高、逼近3萬3千點，主管機關也同步啟動降溫機制。證交所與櫃買中心今（29）日同步公告最新處置股名單，共有3檔個股被點名納入管控，其中包含LED族群的一詮（2486），以及近期飆漲的矽光子題材聯亞（3081）與PCB上游概念股金居（8358）。

聯亞則持續強勢表現，今日以漲停價990元作收。（示意圖／翻攝自pixabay）

櫃買中心指出，金居今日股價下跌12元，跌幅4.36%，收在263.5元，已連續5個營業日被列為注意股。從指標來看，金居本益比高達75.50倍，股價淨值比9.32倍，約為同產業平均的2.89倍，單日週轉率達6.48%。加上近30日內曾被列入處置，因此此次直接升級為處置股，並採20分鐘分盤撮合。

廣告 廣告

聯亞則持續強勢表現，今日以漲停價990元作收，不僅連拉兩根漲停板，收盤價也改寫掛牌以來新高。櫃買中心表示，聯亞連同今日已連續3個交易日列為注意股，最近6個營業日股價累積漲幅達26.13%，其中近兩個營業日價差更高達215元，單日週轉率7.65%。考量短期波動過大，加上近30日內曾有處置紀錄，因此同樣被列入處置，並拉長撮合間隔至20分鐘。

一詮今日盤中一度衝高至135元，創下自2024年10月23日以來新高。（示意圖／翻攝自pixabay）

至於一詮今日盤中一度衝高至135元，創下自2024年10月23日以來新高，不過隨後遭遇獲利了結賣壓，股價由紅翻黑，終場下跌3元、跌幅2.29%，收在128元。證交所指出，一詮已連續3個交易日列為注意股，近6個營業日收盤價累積漲幅達32.32%，且1月29日週轉率高達11.08%，因此也被納入此次處置股名單。

在台股高檔震盪之際，主管機關透過分盤交易與處置措施，希望為過熱的個股行情踩下煞車。（示意圖／翻攝自pixabay）

一詮撮合頻率調整為每5分鐘一次；聯亞與金居則因先前已有處置紀錄，撮合時間進一步拉長至每20分鐘一次，上述3檔股票自明日起全面改採人工分盤交易。依規定，處置期間將連續10個交易日，預計要到2月23日才解除限制，期間正好橫跨農曆年假。

主管機關說明，處置股一旦啟動，通常就是完整10個交易日的限制，這次3檔股票的處分天數，也與近期其他案例一致。在台股高檔震盪之際，主管機關透過分盤交易與處置措施，希望為過熱的個股行情踩下煞車，提醒投資人留意短線風險。

更多東森新聞報導

「媽快死了！」台中土風舞師遭砍 求救訊息曝光

「零下10度線」壓境台灣？粉專曝預測：這天平地0度

快訊／台中男砍廣場舞老師 徒步逃上國道遭撞

