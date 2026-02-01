台股一週只漲0.32%！這族群卻大漲10% 有人背後偷佈局

財經中心／余國棟報導

上週台股加權股價指數上漲102.24點，漲幅約為0.32%上市股票總市值達104.52兆元。（示意圖/ PIXABAY）

根據臺灣證券交易所統計，115年1月30日發行量加權股價指數收盤為32,063.75點，較(115年1月23日)的31,961.51點上漲102.24點，漲幅約為0.32%，產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲10.24%為最大，跌幅以綠能環保類指數下跌5.57%為最大，未含金融類指數上漲110.02點，漲幅約為0.39%，未含電子類指數上漲47.26點，漲幅約為0.24%，未含金融電子類指數上漲89.50點，漲幅約為0.63%。

上週集中交易市場總成交金額為4兆3,125.97億元，全體上市股票成交金額為4兆153.56億元，股票成交量週轉率為4.74%，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類1兆7,685.48億元，占全體上市股票交易金額44.04%，第二名，電子零組件類7,204.53億元，占全體上市股票交易金額17.94%，第三名，電腦及週邊設備類2,415.85億元，占全體上市股票交易金額6.02%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，光電類17.46%，第二名，電器電纜類15.51%，第三名，電子零組件類14.80%，累計今年年初開盤迄今共21個交易日，集中市場總成交金額為16兆6,281.67億元，市場日平均成交金額為7,918.17億元，股票成交量週轉率為19.19%，股票日平均成交量週轉率為0.91%。

115年1月30日全體上市公司市場總值為新台幣104兆5,230.56億元，較(115年1月23日)市值104兆1,754.09億元增加3,476.47億元，增幅約為0.33%。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

