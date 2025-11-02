台股／週漲逾700點成交近3兆 這3類股成交稱霸前三！
財經中心／余國棟報導
上週集中交易市場，總成交金額為2兆9,217.44億元，全體上市股票成交金額為2兆7,268.85億元，股票成交量週轉率為3.16%。產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲7.45%為最大，跌幅以塑膠類指數下跌4.63%為最大，未含金融類指數上漲741.03點，漲幅約為3.04%，未含電子類指數下跌281.61點，跌幅約為1.48%，未含金融電子類指數下跌135.33點，跌幅約為0.99%。
根據台灣證券交易所統計，114年10月31日發行量加權股價指數收盤為28,233.35點，較前週(114年10月23日)的27,532.26點上漲701.09點，漲幅約為2.55%。各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類9,227.22億元，占全體上市股票交易金額33.84%，第二名，電子零組件類5,741.47億元，占全體上市股票交易金額21.06%，第三名，電腦及週邊設備類3,645.39億元，占全體上市股票交易金額13.37%。
成交量週轉率前三名產業為，第一名，電子零組件類12.35%，第二名，半導體類9.09%，第三名，電器電纜類7.57%。累計今年年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交金額為78兆9,980.38億元，市場日平均成交金額為3,930.25億元，股票成交量週轉率為91.99%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。
114年10月31日全體上市公司市場總值為新台幣91兆2,251.80億元，較上週(114年10月23日)市值88兆9,316.71億元增加2兆2,935.09億元，增幅約為2.58%。
