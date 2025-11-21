台股「黑五」降臨、單日跌點史上第六大！ 從數據看後三個月表現

11 月以來，台股衝高站上 28,554 點後，受到國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，近期股價跌現劇烈波動，今（21）日台股下跌 991.42 點或 3.61%，出現自四月關稅戰以來最大單日跌點。 示意圖

[Newtalk新聞] 台股迎來「黑色星期五」，進入劇烈震盪期，今（21）日加權指數大跌 991 點，成交金額 5,498.35 億元，創史上第六大跌點。「權王」台積電（2330）下跌 70 元或 4.8%，收在 1,385 元，聯發科（2454）跌 3.38%，收在 1,145元 ；鴻海（2317）即便有科技日題材，也難逃被提款，下挫 4.86% 至 225 元，台達電（2308）、日月光投控（3711）跌幅更逾 6%。

廣告 廣告

11 月以來，台股在衝高站上 28,554 點後，受到國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，近期股價跌現劇烈波動，今（21）日台股下跌 991.42 點或 3.61%，出現自四月關稅戰以來最大單日跌點。

據 Cmoney 資料統計，台股自月初高點以來，累計修正逾 2,100 點。第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，按過去經驗來看，當歷史跌點紀錄出現後三個月、六個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈，平均漲幅分別達 13.76% 及 25.11%。

日期／台股收盤價（跌點）／3個月後表現／6個月後表現

2025.04.07 ／19,232.4（—2,065.90）／ 16.62% ／ 41.49%

2024.08.05 ／ 19,830.9（—1,807.20）／ 16.52% ／ 16.80%

2025.04.09 ／ 17,391.8（—1,068.20）／ 29.53%／ 56.98%

2024.08.02 ／ 21,638.1（—1,004.00）／ 5.28% ／ 8.72%

2024.09.04 ／ 21,092.8（—999.46）／ 10.25% ／ 7.13%

2025.11.21 ／ 26,434.9（—991.42）／？？？／？？？

2025.03.31 ／ 20,695.9（—906.99）／ 7.54% ／ 24.76%

2025.02.03 ／ 22,694.7（—830.70）／—8.40% ／ 3.26%

2024.04.19 ／ 19,527.1（—774.08）／ 17.12% ／ 20.28%

2025.04.08 ／ 18,460.0（—772.40）／ 29.35% ／ 46.61%

※ 後三月漲 8 次、後六月漲 9 次；平均：13.76% ／ 25.11%

第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，台股多頭行情並未轉向，現只是資金進行換手，消化短線上漲幅較大的獲利賣壓；等待台股自高點大幅修正後，可望再度由科技成長股帶領上漲氣勢，台股後市跨年度行情可期，十二月、一月正是機構投資人重新調節配置的時機，可掌握跨年度資金換手行情。

十二月將有 4 家投信業者募集台股主動型ETF。其中，官股投信中首家投入台股主動式ETF市場的第一金投信，將於 12 月 15 日至 19 日募集第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），張正中說明，現階段台股行情盤整之際，更適合透過主動投資策略「選股不選市」，掌握趨勢個股進行投資，把握下一波行情重啟動能。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股開盤》輝達豬羊變色 台積也乏力 大盤跌逾700點 一片綠油油

台股開盤》輝達幫大忙！台積帶頭衝 大盤漲逾800點 站上27000