台股1月大漲3100點 有交易戶數518萬戶創新高

（中央社記者曾仁凱台北6日電）台股1月累計上漲3100.15點，吸引投資人瘋狂搶進股市，台灣證券交易所今天公布，2026年1月台股有交易戶數518萬7482戶，比起去年12月411萬5281戶，大增逾107萬戶，超越2024年7月寫下的高點453萬9199戶，改寫歷史新高。

其中，1月自然人成交值比重56.18%，比去年12月的53.37%拉升；反觀外資成交值占比32.60%，比去年12月的33.59%下降。

其他證交所今天公布的1月集中市場相關數據還包括，成交量週轉率19.18%，比去年12月的12.89%大幅拉升。當沖成交值占比37.38%、平均每日當沖戶數20萬4678戶，也分別高於去年12月的37.12%、14萬2889戶。

1月ETF成交值占比6.44%，比去年12月的6.22%略升。定期定額投資金額238.37億元，同樣比去年12月的223.58略升。（編輯：楊凱翔）1150206