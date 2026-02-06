台股1月現「三狂熱」 交易戶數大增百萬、當沖人數激升逾43%

臺灣證券交易所公布2026年1月集中市場相關數據，其中，定期定額每月投入金額再突破歷史新高至238.37億元、有交易戶數也大增逾百萬戶，且每日平均當沖戶數增幅逾43.2%，台股呈現「三大狂熱」，帶動台股1月狂飆3,100點或10.7%，創下台股歷年來單月最大漲點。

據統計，1月定期定額投資金額23,837,487,373元，相較於去年12月定期定額投資金額為22,358,136,446元，單月增加14.79億元、增幅6.6％，顯示小資族與散戶將資金持續投入股市的信心更加堅定。

今年1月有交易戶數5,187,482戶，去年12月有交易戶數則是4,115,281戶，投資人大幅回籠，增加107.22萬戶、增幅高達26%，顯示元月與作夢行情發威，助漲台股表現熱絡。

自然人成交值比重上，1月達56.18%、相較於去年12月比重53.37%進一步提升，外資成交值比重則下降至32.60%，去年12月時為33.59%，顯示內資資金進場推升台股效應明顯。

當沖成交值占比部分，1月37.38%、平均每日當沖戶數204,678戶，相較於去年12月的37.12%、142,889戶，不僅當沖占比提升，每日當沖戶數提升達6.17萬戶、增幅高達43.2%。

ETF成交值占比部分，1月6.44%，比去年12月占比6.22%提升；成交量周轉率也上升至19.18%，去年12月為12.89%。整體來看，觀察各項指標數據均顯示，台股市場1月交投熱絡、投資人積極進場操作。

