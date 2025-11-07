台股10月有交易戶數432萬戶 寫歷史次高

（中央社記者曾仁凱台北7日電）10月台股持續攻高，市場買氣跟著上升。台灣證券交易所統計，10月集中市場有交易戶數432萬4336戶，比9月增加約21.03萬戶，為連續5個月增加，並創下歷史次高，僅次於2024年7月的453萬戶。

其中10月自然人成交值比重55.03%，比9月的54.79%增加；外資成交值比重33.69%，則與9月持平。

其他10月集中市場相關數據還包括成交量週轉率11.94%，比9月11.75%增加。當沖成交值占比37.08%、平均每日當沖戶數14萬9403戶，也分別較9月的36.31%、14萬1311戶增加。

10月集中市場ETF成交值占比7.04%，比9月的6.23%增加。定期定額投資金額約新台幣194.63億元，較9月的181.31億元上升。（編輯：楊蘭軒）1141107