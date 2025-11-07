台股11月回檔續衝高？ 李永年：回檔休息是上車好時機

台北市 / 黃育仁 綜合報導

台股今(7)日下跌248點，收27,651點，台積電則跌5元，收盤1,460元，台股週K終止連5紅，本週跌581點。資深分析師李永年表示，從技術指標RSI來看，最近兩週回檔壓力大，11月可能出現技術性6~10%回檔，但是季線是一個很有力的支撐。因此他建議投資人11月採取高出低進策略，降低成本賺取價差。

李永年認為，台股能不能挑戰31,000到36,000，還是要看美股是否有機會展開末升段延長波至2026年4月。美股最好的走勢就是11月到明年第1 季休息，接著從明年3月一口氣攻到12月。他強調短暫休息是好事，如果一波漲到底就會很麻煩，因為技術面過熱，市場情緒太過於激動，到時候回檔恐怕就不是6-10%可以解決，可能會回檔30%左右。他提醒，既然休息有利未來的上漲，因此若回檔，就是投資人上車的好機會。

另外近期記憶體族群非常強，已經有分析師喊出，南亞科(2408)有機會再漲100元，對此李永年表示，原本市場預估記憶體需求應該在9月時達到高峰，但是現在改變了，估計2026年應該都供不應求，再加上南亞科第3季轉虧為盈，所以這一波漲勢才會這麼猛烈，但是如果南亞科再漲100元來到234元，2026年EPS預估4元的話，本益比58倍，本益比偏高，除非EPS持續上修，才有機會再漲100元。

