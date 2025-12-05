台股11月有交易戶數450萬戶連6增 創歷史次高

（中央社記者曾仁凱台北5日電）11月台股震盪加劇，但未嚇退投資人，根據台灣證券交易所統計，11月台股有交易戶數450萬239戶，比起10月的432萬4336戶增加約17.59萬戶，為連續6個月成長，並創下歷史次高，僅次於2024年7月的453萬9199戶。

其中11月自然人成交值比重51.24%，比起10月的55.03%下滑；外資成交值比重37.59%，則比10月的33.69%上升。

觀察其他集中市場相關數據，11月成交量週轉率11.8%，比10月的11.94%略降。當沖成交值占比38.2%，平均每日當沖戶數15萬戶，相較10月的37.08%、14萬9403戶皆略微增加。

11月ETF成交值占比6.48%，比10月的7.04%略減。11月定期定額投資金額新台幣195.97億元，比10月的194.63億元略升。（編輯：楊蘭軒）1141205