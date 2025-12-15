【台股11月營收表現速覽】營收創高、成長、衰退股清單

《營收飆漲追蹤器》APP，秒速接收你關注的公司營收資訊，潛力股一次掌握

11月營收創新高─共87間

本月共有87間公司營收創高，以下挑選三檔近期股價表現亮眼的公司分析其投資亮點：

營運亮點

AI伺服器導入高速光通訊規格，帶動400G、800G等高速光收發模組出貨放量，再加上新廠產能開出，推升整體營收與獲利動能。

產業面來看，研究機構預估2025年全球800G以上光收發模組出貨量將達約1,800–2,400萬顆，2026年更有機會倍數成長，反映AI資料中心升級帶來長期需求。 隨矽光子與CPO等技術在2026年前後進入大規模商轉，800G與1.6T光模組導入AI與HPC資料中心，有利具備高速模組與新產能的廠商延續高成長。

未來展望

業界傳出其有機會切入國際雲端大廠TPU伺服器供應鏈，若驗證順利，將進一步放大中長期訂單能見度與產品單價結構。

在全球高速光通訊市場進入換機潮、800G滲透率快速提升背景下，華星光若持續強化高速模組與矽光子佈局，有機會同步受惠於產業數年級距成長行情。

營運亮點

南亞科11月營收首次突破百億元關卡，DRAM報價自2025年起明顯反轉，推動南亞科10月單月淨利率超過25%，法人預估第四季EPS有機會達2元以上水準。

從產業角度看，記憶體廠商持續「控供給、挺價格」，並將先進製程產能優先轉向高頻寬記憶體(HBM)與伺服器DRAM，導致一般DRAM與DDR4供給吃緊，2025年第四季合約價預估季增約8–13%。同時， DDR5現貨價在部分時點甚至出現一週暴漲逾兩成的劇烈行情，市場普遍預期DRAM供給偏緊局面可能延續到2026年底，AI伺服器相關需求將成為主導力量。

未來展望

受惠AI伺服器與雲端資料中心對DRAM用量倍增，加上全球記憶體廠擴產受資本支出與無塵室空間限制，若價格上漲與供給吃緊延續，南亞科在2026年前具備高度業績成長可見度。

營運亮點

公司目前營收仍以既有網通、車用與消費性PCB訂單為主，但AI伺服器相關專案已啟動，加上泰國新產能規畫，為中期成長奠定基礎。

PCB產業正受AI伺服器、高速運算與新能源車雙引擎帶動，台灣業界普遍看好接下來是「黃金十年」，高階多層板與IC載板供給持續吃緊。 相關預測指出，2025年全球PCB產值可望突破9,000億元新台幣、年增約12%，2026年有機會進一步上看約1.3兆元，顯示產業正處於結構性成長期。

未來展望

已完成子公司超穎電子於上海A股上市，有助強化集團資本實力與中國市場布局，同時提高未來擴產與技術升級的財務彈性。​

正積極布局泰國新廠，因應AI伺服器與國際客戶對非中生產基地的需求，市場預期2026年起泰國產能逐季開出後，可望成為營收第二波成長曲線。

11月營收創新低─共18間

以下18間營收創新低公司，建議短期避免基本面疲弱的公司。

11月營收成長前十名

11月營收成長前十名主要以年月雙增，並以年增幅度為排序，排除營建股及生技股。

11月營收衰退前十名

11月營收成長前十名主要以年月雙減，並以年增幅度為排序，排除營建股及生技股。

