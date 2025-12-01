台股11月開戶數增加5.2萬人 累計1371萬人再創新高

（中央社記者曾仁凱台北1日電）台灣證券交易所公告，11月底台股累積總開戶數達到1371萬4232人，續創歷史新高，比10月再增加5萬2076人。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，11月新增開戶數中，20至30歲新增開戶1萬9473人，增加最多；其次是19歲以下新增1萬3040人。合計30歲以下新增開戶數達3萬2513人，占11月整體新增開戶數逾6成，顯示台股投資人持續朝向年輕化趨勢。

根據證交所11月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為66萬1423人，月增1萬3040人；20至30歲累積開戶數176萬6866人，月增1萬9473人；31至40歲累積開戶數222萬6018人，月增9137人；41至50歲累積開戶數260萬2060人，月增6531人；51至60歲累積開戶數232萬8983人，月增3264人；61歲以上累積開戶數402萬2329人，月減17人；法人等其他累積開戶數10萬6553人，月增648人。（編輯：張均懋）1141201