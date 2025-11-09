台股11月首週失守2萬8！法人：盤勢面臨獲利了結 長線可趁機布局

【記者呂承哲／台北報導】週五受美股下跌拖累，台股終場回檔248.04點、跌幅0.89%，收在27,651.41點，失守28,000點與月線，週線中止連6紅，下挫581.94點、跌幅2.06%，平均日均量5,605億元。三大法人本週僅投信站在買方，結束連13週賣超、轉為買超35.44億元，外資大賣1,141.22億元，自營商賣超192億元，三大法人合計賣超1,297.78億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭走弱與短線漲多影響，高檔震盪走勢明顯。不過整體仍具AI題材與供應鏈獲利支撐，加上台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重，且科技與非電族群出現良性輪動，顯示中長線多頭結構未變。

廖炳焜表示，從國際AI巨頭動向可見AI趨勢愈加確立，包括OpenAI兆元計畫及美國四大雲端業者上修2026年資本支出，為台股完整AI供應鏈帶來長期利多。台灣出口強勁、第3季GDP概估7.64%、全年成長率上看5%，皆顯示AI產業帶動動能持續。雖11月盤勢可能出現獲利了結賣壓，但預期回檔有限，反成長線投資人布局契機。

針對記憶體族群，廖炳焜指出，國際大廠減產DDR4、部分產品停產，使DDR4現貨價自9月起明顯上揚，第四季合約價也同步調漲。因DRAM產能遭高階產品排擠，下游轉向DDR5速度又慢，供給吃緊可望延續至明年上半年，價格維持高檔震盪、報價能見度拉長，國內廠商第三季已虧轉盈、第四季獲利可望續增。

展望年底前，廖炳焜建議布局中長線趨勢股，包括AI供應鏈、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機與特用化學、重電等產業，掌握科技與政策雙軌驅動的長線契機。

