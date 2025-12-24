台股12月高檔震盪！9檔高息ETF逆勢勝大盤 這檔漲幅居冠

【記者呂承哲／台北報導】12月以來台股先跌後漲、高檔震盪加劇，統計至23日，大盤累計上漲2.48%。反觀今年以來一度備感壓力的台股高息ETF，近期表現明顯回溫，呈現逆轉翻揚態勢。觀察同期間，共有9檔台股高息ETF漲幅優於大盤，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）上漲7.21%，漲幅居冠，表現最為亮眼。

除00919外，國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）同期漲幅亦逾5%。市場法人指出，儘管高息型ETF今年來整體績效承壓，但在大盤震盪之際，仍能彰顯穩健配息的特性。特別是近期金融股漲勢凌厲，而高息ETF成分股多持有金融類股，有助支撐後市表現。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF的主要目的在於打造穩定現金流，同時提升投資組合在市場震盪時的韌性。整體而言，面對波動市況，若能穩步朝財務目標前進，高息股便可納入投資考量；從存股角度來看，台股高息ETF具備息收保護，也適合作為穩健投資及逢低分批布局的工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，今年以來AI科技股領漲大盤，但隨著股市來到相對高檔，部分投資人開始分散資金至評價面較為合理、營運穩健且具股息配發潛力的價值型標的，以平衡投資組合風險，其中金融股即為可考量方向。

展望2026年，金融業可望受惠壽險接軌IFRS17，獲利表現預期顯著改善；加上市場對聯準會降息趨勢的預期未變，有助金融股在降息循環中投資收益回升、避險成本下降，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

