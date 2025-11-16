台股14日重跌506點短線轉空 聚焦本週輝達財報
（中央社記者曾仁凱台北16日電）受美股重挫拖累，上週五台股重跌506.06點，終場集中市場指數收在27397.50點，週跌253.91點或0.92%，週線連2黑。法人認為，上週長黑棒打破台股高檔整理僵局，短線轉空；但AI發展仍為長線趨勢，現在是進入調整期，建議投資人以長線角度布局，短線先聚焦19日輝達（NVIDIA）公布財報。
美股經上週四重挫後，週五開盤又大跌，不過跌勢隨即收斂，尤其科技股帶動反彈，以科技股為主的那斯達克指數終場翻紅上漲30.23點或0.13%，收在22900.59點；費城半導體指數下跌7.54點或0.11%，收在6811.2點。
個股方面，AI指標輝達上漲3.31美元或1.77%，收190.17美元；台積電ADR上漲2.62美元或0.93%，收284.82美元，有利本週台股回穩。
永豐金投顧分析，從台股走勢來看，指數經歷兩週的高檔掙扎，最終1根長黑打破僵局，短線轉空，技術指標也呈現繼續探底，過去小跌就反彈的格局被打破，有利籌碼沉澱與消除搶短。
永豐金投顧觀察，美國AI代表性廠商OpenAI與Oracle提出激進擴張計畫後不斷招來質疑，另外輝達支持的AI雲端服務公司CoreWeave表示其第三方資料中心合作夥伴出現延宕，導致股價下殺，顯示AI股票進入調整期。
不過永豐金投顧認為，AI發展仍是長線趨勢，建議投資人可從長線角度布局，接下來輝達預計19日公布財報，隨最近美國科技股回檔壓低市場期待，輝達財報公布後，有利股價反映基本面。
PGIM保德信基金經理人郭明玉指出，在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台灣科技股也面臨修正，雖然市場現在出現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強。
郭明玉認為，上週五指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。（編輯：林淑媛）1141116
