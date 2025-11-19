台股2天崩跌900點 國安基金緊盯、銀彈足

▲台股2個交易日跌近900點，財政部長莊翠雲今（19）日表示，國安基金已從4月9日開始執行護盤，目前持續緊盯，目前銀彈也足以支應護盤。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台股連2個交易日跌近900點，市場也關注國安基金動向，財政部長莊翠雲今（19）日在立法院財政委員會表示，台股受到國際股市連動影響，出現較大波動，但國安基金已從4月9日開始執行護盤，目前持續緊盯，目前銀彈也足以支應護盤。

國民黨立委林德福今日在立法院財政委員會質詢指出，今年累計至11月14日，外資在台股賣超逾3766億元，到12月聖誕節前，台股是「花若盛開，蝴蝶自來」？還是「大難臨頭各自飛」？對此，莊翠雲回應，台股近期確實受國際股市連動影響，出現較大波動，但整體基本面良好。

廣告 廣告

莊翠雲也向投資人喊話，今年前10月上市櫃營收年成長12.5%，基本面良好，從今年4月9日國安基金就已開始執行護盤任務，並持續審慎關注國內外的國際情勢及台股走勢。

由於台股易受美股影響，如今美國相關經濟數據前景不明，立委也關注國安基金銀彈是否充足？莊翠雲回應表示，目前國安基金整體規模5000億元，其中向公股借款最高額度2000億元，借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金最高額度3000億元，目前都還足以支應，從4月9日國安基金執行護盤任務以來，國內股市仍表現不錯，到目前為止沒有問題，且執行以來也沒有動用過4大基金的錢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電最後一盤爆4122張賣單、失守1400元關卡 台股終場跌176點

台股大跌691點！金管會提基本面數據喊話 並將持續關注國際股市

AI泡沫要破了？美股挫近500點、台積電ADR跌逾2% 輝達財報成變數