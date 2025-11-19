台股2天暴跌1200點，準備觸底反彈？專家預告「第5波將至」：有望上看46000點

​台股在14日重挫506點後，昨日再度大跌691點，兩個交易日合計跌幅近1200點，引發投資人恐慌。對此，啟發投顧分析師李永年在節目《理財達人秀》指出，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1到2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，甚至46000點。

​台股上周五（14日）重挫506點，昨（18）日再下跌691點，累計2個交易日共跌近1200點，指數已跌破27000點。根據證交所統計，外資上周在集中市場賣超981億元，累計今年至11月14日已賣超超過3766億元。不少投資人擔憂是AI泡沫破了，台股大難臨頭各自飛？​



對此，李永年表示，觀察台股過去兩周的表現，可能會讓人覺得走勢很疲弱，從日線圖來看能發現，14日外資賣超高達603億元，而他曾經分析過當外資賣超擠進歷史25大之內，之後的2到4天股市通常會是小紅或小黑，會出現長紅的走勢，但這波走勢恰好相反，台指期結算時間緊接著就是輝達（Nvidia）公布財報，由於財報會影響AI概念股的走勢，因此也會對指數造成影響。

李永年認為，台股目前跌破月線，如果繼續走跌也開始彎頭，屆時5日線跟10日線就會形成空頭排列，這種情況將對大盤短線造成蓋頭壓力（用力的往下壓），觀察周線已經回檔兩周，如今技術面雖然得到舒緩，但如果還能繼續回檔1到2周，甚至下探季線來到26400點附近，他認為這種情況更好。

李永年指出，很多人都說「目前已經來到邪惡的第五波了」，似乎需要拉回整理一下，但如果按照波浪理論來講，其實第四波還不成立更別提第五波，因此現在可能還會回檔1到2個月，預估加權指數有機會來到33000到34000點，如果依照走勢發展而且沒有其他變數，估計末升段（真正的第五波）有機會站上45000到46000點。

