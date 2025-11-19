台股2天狂瀉近1200點，年底大難臨頭？專家盤點歷史股災 國安基金狀況曝光

台股繼上周五大跌506點後，18日午盤後賣壓灌入，再度狂瀉700點，收在26756點，兩個交易共計重挫近1200點，引發投資人關注。對此，總體經濟學家吳嘉隆今（19）日盤點「歷史上的股災月份」，並針對11月下跌的態勢進行分析。財政部長莊翠雲今在立法院答詢時表示，台股基本面仍良好，目前國安基金整體規模5000億元，尚足以支應。

美股周一四大指數盡墨，之台股18日開低走低，權值股領跌，台積電尾盤爆一波賣壓，重挫40元，收在1405元；大盤終場重挫691.19點，創下今年第7大收盤跌點，跌幅達2.52%，成交金額約新台幣6403.94億元。除美股收黑外，分析師指出，輝達財報公布前市場不確定性拉升，加上19日逢台指期結算，導致台股賣壓加劇。金管會證期局18日指出，國際股市今多走跌，台股跌幅在亞洲主要股市間居中，會密切關注國際股市狀況。

廣告 廣告

吳嘉隆今在臉書指出，歷史上的股災大多發生在10月份，其次是8月份；若未來經濟前景真的不看好，股災不會發生在11月，而會在第4季的第1個月，也就是10月，這時投資者信心開始動搖，出現真正的拋售，他分析，目前看到的11月的下跌，有很大的機會是短期現象。對於台股11月接連大跌，國民黨立委林德福問及，根據證交所統計，今年累計至11月，外資賣超超過3766億元，年底前台股是花若盛開蝴蝶自來，還是大難臨頭？

​莊翠雲今答詢時回應，雖會受到國際股市連動影響出現波動，但整體基本面良好，其中上市櫃整體營收，今年前10月比去年同期成長12.5%。對於立委追問國安基金是否需擴大至7000億元的規模，她說明，國安基金從4月9日進場護盤任務至今沒有特別的問題，且未動用過4大基金的錢，目前國安基金整體規模5000億元，都還足以支應，後續會持續關注台股走勢及國內外政經情勢。

更多風傳媒報導

