台股2天跌共近1200點 財長喊話國安基金緊盯

AI晶片巨頭輝達(NVIDIA)將在台灣時間11月20日清晨公布最新財報，市場屏息以待。但因擔憂AI發展後市，加上美國總統川普又點名台灣搶走晶片生意，台北股市2個交易日下跌共近1,200點。財政部長今天(19日)在立法院財政委員會答詢時表示，台股確實會受到國際股市連動影響而出現較大波動，國安基金已從4月9日開始執行護盤，目前仍持續緊盯。

輝達(NVIDIA)財報公布在即，投資人對AI發展後市疑慮升溫、加上美國聯準會12月不降息的可能性偏高，美股道瓊指數18日終場下跌幅度達1.07%、收46,091點，創10月16日以來收盤新低，已連續第2個交易日跌破50日移動平均線。另外，那斯達克指數也下跌1.21%、收22,432點，創10月14日以來收盤新低。

廣告 廣告

台北股市繼上週五重挫506點收盤後，本週一(17日)開盤雖小漲作收，但18日又重挫691點收盤，2個交易日共跌近1,200點，指數摔落27,000點之下。19日台股在小跌開出後企圖站穩，在台積電股價止跌下，指數在平盤之上游走。

國民黨立委林德福19日在立法院財政委員會質詢財政部長莊翠雲時指出，今年累計至11月14日，外資在台股賣超逾3,766億，他請教莊翠雲，到耶誕節前，對於台股的看法是「花若盛開，蝴蝶自來」，還是「大難臨頭各自飛」？對此，莊翠雲表示，台股近期確實受國際股市連動影響，出現較大波動，但整體基本面良好。她也向投資人喊話，表示國安基金持續緊盯台股變化。莊翠雲說：『(原音)上市櫃的一個整體的營收，累計前10個月也是，比去年同期成長了12.5%，所以基本面是良好的。從4月9號我們國安基金開始執行護盤的任務，那我們會審慎的關注。』

立委也進一步關注目前國內外政經前景不明，特別台股又容易受美股影響，萬一情勢急轉直下，國安基金的銀彈是否充足？是否需要進一步擴大規模？對此，莊翠雲表示，國安基金目前整體規模為新台幣5,000億，其中3,000億是借貸、四大基金為2,000億，但執行以來都沒有動用過四大基金，目前在護盤上足以支應。