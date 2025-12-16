台股2天跌逾600點，外資賣超千億元！台積電勉強守住季線，股市何時才能止穩？

AI雜音持續干擾市場氛圍，台股今（16）日震盪走低一度跌逾500點，雖然午後展現反攻力道，終場仍然無法收復月線，下跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交值進一步擴增至5249.5億元。本週以來，台股連續2天跌逾300點，外資賣超金額已經超過千億元之譜。

美股四大指數昨夜全盤皆墨，其中又以科技股回檔幅度較深，AI概念股持續面臨壓力，市場焦點轉向本週陸續登場的美國非農就業、零售銷售與通膨數據，藉此評估聯準會（Fed）貨幣政策路徑。

法人指出，受到美股拖累，台股今日仍由權值股領跌，資金輪動支撐太陽能族群與部分防禦性個股，中午過後曾經試圖點火權值股，但尾盤調節賣壓再度湧現，指數又遭摜殺，台積電勉強守住季線。

法人認為，雖然台股連日挫跌，但整體表現仍然優於日本、韓國股市，反映市場結構與資金買盤相對穩定，短線格局仍屬高檔震盪之中的技術性修正，後續關鍵在於即將出爐的總經數據能否支撐美股回穩，台股有望隨之反彈。

外資賣超595.01億元 投信轉為買超

根據盤後資料顯示，三大法人今日賣壓加劇，合計賣超710.82億元，其中外資賣超595.01億元，自營商賣超149.23億元，投信則是轉為買超33.42億元。

台指期淨部位方面，外資淨空單增加527口，來到34213口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1910口，剩餘11944口。

至於選擇權未平倉量，12月大量區買權OI落在28200點，賣權最大OI落在27500點；月買權最大OI落在28900點，月賣權最大OI落在26000點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.94，外資台指期買權淨金額1.13億元，賣權淨金額-0.92億元，整體選擇權籌碼面中性。

